Gros coup de vent, pluie et grésil… L’hiver est de retour

Vous aviez déjà rangé votre écharpe et vos cache-oreilles ? Normal. Entre le 22 janvier et le 20 février, « l’anomalie thermique » sur l’Hexagone a été de +4 °C, de +5,9 °C même dans la bonne ville de Besançon. Mais le temps est venu de faire machine arrière, car – c’est presque rassurant – l’hiver est de retour. Pas une vague de froid à filer des engelures, mais un hiver normal avec son lot de pluies, de grésil et surtout de rafales décoiffantes.

Après le temps calme du début de semaine, la dépression Louis, qui se creuse ce mercredi sur l’Angleterre, marque ce que les spécialistes de Météo-France appellent « un beau changement de masse d’air », et qui, pour nous, va se traduire par un temps moche et agité. Il touchera d’abord le nord-ouest jeudi avant de s’enfoncer dans le reste du pays, semant l’instabilité pour les journées de vendredi et samedi.

19 départements en vigilance orange au vent

Dans un grand quart nord-ouest du pays, des rafales de vent « assez fortes » sont attendues dès jeudi « y compris à l’intérieur des terres ». Dix-neuf départements viennent d’ailleurs d’être placés en vigilance orange par Météo-France.

Les rafales pourront atteindre les 110 km/h dans les secteurs côtiers, 80 et 100 km/h dans les terres, « parfois même un peu plus localement ». Ce coup de vent pourrait aussi concerner le sud-ouest et plus particulièrement le pied des Pyrénées avec des rafales voisines de 100 km/h par endroits.

Des cumuls de pluie à surveiller et des orages

Deux autres départements, la Vendée et les Deux-Sèvres, seront ce jeudi en vigilance pluie-inondation. « Les cumuls dans le centre ouest pourront dépasser 30 à 50 mm, 60 mm par endroits », indique Frédéric Long, prévisionniste à Météo-France.

Les pluies pourraient être également importantes dans le sud-ouest, notamment dans les Landes et le Pyrénées Atlantiques où une « surveillance du cumul sur plusieurs jours » sera de mise, tout comme dans le Pas-de-Calais qui pourrait avoir, encore, à absorber des averses d’orage.

En effet, l’instabilité provoquée par un « ciel de traîne assez actif » vendredi et samedi touchera surtout les côtes de l’Atlantique et de la Manche. « Il pourra y avoir des averses assez fréquentes, assez fortes, du grésil voire des impacts orageux vendredi », prévient Frédéric Long.

Des températures hivernales « normales »

Enfin, cet épisode « marquera un retour à des températures dans les normales de saison, d’abord dans quart nord-ouest, puis vendredi et samedi sur le reste du pays », ajoute le prévisionniste. « Jeudi matin, elles resteront plutôt douces, d’ailleurs – c’est notable – il fera 12 °C à Rennes le matin puis 9 °C l’après-midi », poursuit-il. Vendredi, la moyenne, tout à fait dans les normes, sera de 9 °C au nord et 12 °C au sud.

Par ailleurs, la neige fera elle aussi son retour, surtout dans les Alpes et les massifs de l’est dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais les Pyrénées recevront aussi leur dose de poudreuse les nuits suivantes. Et même peut-être quelques plaines du nord du pays, à l’occasion d’une giboulée.