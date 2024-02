L’abandon de la règle sur les prairies permanentes. C’est le « sujet numéro un des éleveurs en Bretagne », a assuré ce mercredi matin Cédric Henry, président du syndicat FDSEA 35, lors d’une mobilisation à Rennes. De la terre et du fumier ont d’ailleurs été déversés « symboliquement » devant la préfecture, dans le but de « semer une prairie », puisqu’il est « interdit d’y toucher ».

Mais, alors, c’est quoi des prairies permanentes ? Pourquoi sont-elles contestées ? 20 Minutes fait le point.

Qu’est-ce que c’est une prairie permanente ?

Si l'on cite une fiche technique du ministère de l’Agriculture, les prairies permanentes (PP) correspondent à « toute surface dans laquelle l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées prédominent depuis cinq années révolues ou moins ». Le site du gouvernement précise que « toute prairie temporaire qui n’a pas été déplacée (même si elle a été entre-temps labourée et réensemencée), devient prairie ou pâturage permanents au bout de cinq ans révolus ».

Pourquoi on en parle ?

Depuis le 1er janvier, une nouvelle mesure européenne a soumis à autorisation toute conversion en culture d’une parcelle en PP dans un souci de préservation de la biodiversité. « Le maintien des prairies permanentes permet le stockage de carbone », indique le ministère de l’Agriculture. Et à partir du moment où elles sont classées, les agriculteurs ont interdiction de retourner, de labourer, ces prairies.

« Avec cette définition de la Pac, toutes les parcelles qui n’ont pas bougé depuis plus de cinq ans sont systématiquement considérées comme permanentes, explique à 20 Minutes Edwige Kerboriou, vice-présidente de la chambre d’agriculture de Bretagne. Et là, on se retrouve coincé, on ne peut plus y toucher. »

Pourquoi est-ce le sujet « numéro un » des revendications en Bretagne ?

Pour Edwige Kerboriou, également à la tête d’une exploitation de vaches laitières, cette règle est totalement inadaptée à « la polyculture élevage pratiquée en Bretagne ». Elle développe : « le problème de cette mesure c’est que des agriculteurs ont retourné les prairies au bout de quatre ans pour éviter d’avoir leurs parcelles classées. On peut garder facilement une prairie sept à dix ans. Là, on se retrouve donc avec l’effet inverse de celui recherché en retournant une prairie avant l’heure. »

« Et si la surface de PP diminue de plus de 4 % par rapport à 2018, on passe à un système de demande de dérogation », poursuit la vice-présidente pointant « de l’administratif supplémentaire ». Avant de reprendre : « c’est un ratio régionalisé mais si on avait eu un ratio national, on n’en serait pas là. Il faudrait que les réductions de surfaces en PP soient évaluées sur le plan national, où aucune régression n’est observée à ce niveau, et non pas par région. »

Edwige Kerboriou souligne que cette mesure bloque également les transmissions d’exploitations si les « jeunes agriculteurs veulent faire autre chose des terrains qu’ils reprennent ».

Quels engagements du gouvernement à ce sujet ?

Le 1er février, face à la colère des agriculteurs, Gabriel Attal s’est engagé sur 62 points. Au sujet des PP, il a annoncé la suspension pendant un an de cette règle, le temps de « nous remettre autour de la table pour mieux protéger nos prairies essentielles à nos paysages et à la lutte contre le changement climatique ».

Pour Edwige Kerboriou, « ça ne sert à rien » de repousser, « le résultat restera le même », surtout « si l’année de référence des rations reste 2018 ». Pour elle, l’idéal serait que les prairies utilisées « à un moment donné, dans les dix ans, pour des cultures, ne soient pas considérées comme permanentes ».