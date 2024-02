Un Français remporte le jackpot de 73 millions d’Euros à l’EuroMillions

Bingo ! Le jackpot de l’EuroMillions de plus de 73 millions d’euros a été remporté en France lors de ce tirage du mardi 20 février 2024, selon la Française des jeux (FDJ). Plus précisément, 73.448.160 euros. Ce gagnant du jour n’avait qu’une chance sur 139 millions de combinaisons différentes de trouver la combinaison gagnante précise le site spécialisé TirageGagnant.com.

Pour l’heure, on ne connaît pas grand-chose, pour ne pas dire rien, sur ce gagnant, tout comme lui peut-être… Alors mieux vaut donc vérifier son ticket. Quelques certitudes cependant, ce n’est malheureusement pas moi et le nouveau multimillionnaire a 60 jours pour se manifester auprès de la FDJ. Dans le cas contraire, la somme sera remise en jeu… Mais nous n’en sommes pas encore là.

Un gagnant français à My Million aussi

Pour avoir la chance de pouvoir s’acheter des dizaines de maisons sur la Riviera, un Airbus A320 tout équipé, ou plus simplement faire plusieurs fois le tour du monde en tongs guitare à la main, il fallait jouer les numéros 23 31 37 42 48 et les étoiles 3 et 7.

Pas mal non plus, en plus de ce nouveau millionnaire, un joueur de la région Occitanie selon TirageGagnant.com a vu son code My Million être tiré au sort (IK 087 1662) et remporter, directement, 1 million d’euros.

C’est la deuxième fois en moins de deux mois qu’un joueur tricolore remporte la timbale à l’EuroMillions. Le 16 janvier dernier en effet, un chanceux, dont on ne connaît toujours pas la ville, a coché les bons numéros et remportait 87 millions d’euros.