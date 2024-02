450g de viande par semaine pour sauver le climat, ça donne quoi en menus ?

Haro sur la viande et les pets de vaches ! Pas si vite, mais un peu quand même. Une récente étude du Réseau action climat et de la Société française de nutrition affirme que si les Français réduisaient de moitié leur consommation de viande, cela permettrait d’atteindre les objectifs climatiques du pays, à savoir une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030.

Concrètement, cela donne une limite de 450 grammes de viande par semaine. Viande qui, aujourd’hui, représente la moitié des gaz à effet de serre de l’alimentation (22 % en tout) selon l’Ademe, soit le troisième poste le plus émetteur après le transport (30 %) et le logement (23 %), d’après les données du gouvernement.

« Notre régime occidental est déjà très protéiné », introduit Ghislain Godard-Humbert. En effet, l’Ademe précise que nous consommons actuellement 90 grammes par jour de protéines, contre 52 grammes de besoins nutritionnels journaliers. Mais le président de l’Association française de diététiciens nutritionnistes tient à nuancer l’impact bien différent sur l’environnement selon le type de viande (rouge ou blanche) ou leur provenance (locale ou importée). Cela étant dit, réduire notre consommation de viande de moitié a quand même tout de la bonne idée : « C’est coup double. C’est bon pour notre capital santé en contribuant à diminuer les risques de cancers, notamment de la prostate, et c’est plutôt cohérent sur les émissions de GES ».

Quelques règles à respecter

Et la solution vient naturellement en grande partie des légumineuses (haricot, pois, lentilles, fèves…). « Il faut mettre le paquet sur cet aliment considéré autrefois comme celui du pauvre », poursuit le nutritionniste. En plus des légumineuses, qu’il convient impérativement « d’associer avec un féculent pour permettre à l’organisme d’assimiler les acides aminés essentiels », rappelle sa consœur marseillaise Sophie Cabbibo, d’autres sources de protéines sont possibles comme le poisson, les fruits de mer ou les œufs. Mais là aussi, il y a des limites à respecter (en plus du compte en banque), particulièrement pour les œufs : « six maximum par semaine, c’est bien pour le cholestérol », indique Sophie Cabbibo.

Dès lors, comment faire ? « L’équilibre alimentaire doit se faire sur une semaine. Idéalement, un repas se compose d’une moitié de légumes, d’un quart de protéines et d’un autre quart de féculents. Une ou deux journées sans protéine ne sont pas un souci, et il vaut mieux répartir les 450 grammes de viande sur quelques repas – une portion de 100 grammes est bien – que les manger en une seule fois. Vous pouvez aussi compléter votre apport en protéines en dehors des repas, avec une poignée de fruits à coques (amandes, noix…). »

Et des idées ! (et du temps pour les cuisiner)

Fort de ces conseils et recommandations, 20 Minutes a essayé d’imaginer des menus hebdomadaires en se fixant quelques règles : Au moins deux repas sans protéine et donc quatre repas avec des portions de 100 grammes de viandes, à l’exception du dimanche où ce sera 150 grammes, pour parvenir à un total de 450. Pour le reste, poisson deux fois, cinq œufs maximum et légumineuses le reste du temps. Allez, aux fourneaux !

Lundi : On attaque le premier repas de la semaine par un plat de poisson tout simple. Un filet de merlan au four, avec des pommes de terre et une poêlée de fenouil. Pour le soir, le cuistot se rabat sur une légumineuse avec une soupe de pois-cassés-carottes, accompagné de pain grillé à l’ail pour les féculents.

Mardi : Encore un midi sans viande, mais voilà les œufs. Deux œufs au plat, du riz et une salade verte. Efficace et impeccable, en attendant le soir où vient l’heure de dégainer les lardons avec des petits-pois aux lardons (100g/pers donc) et laitue qu’on accompagne, par exemple, du reste de riz.

Mercredi : Le jour des enfants ! Allons-y donc pour un hachis parmentier (au canard ou au bœuf, re-100g) qui peut venir avec une salade tomates-concombre en saison, ou bien avec des carottes et/ou choux-raves râpés. En soirée, des œufs à la coque/mouillette/salade verte à moins que l’on préfère une tarte, aux poireaux par exemple.

Jeudi : Le retour des légumineuses. Des haricots coco (frais ou sec) en sauce tomate accompagnés de poivrons poêlés, de quinoa, de riz ou de pommes de terre marcheraient très bien. Pour le dîner, c’est vache maigre pour cette fois, mais un plat de pâtes à l’ail/persil ou aux champignons/persil (ou les trois) fait toujours plaisir, pas vrai ?

Vendredi : Traditionnellement, la journée du poisson. Mais, pour ça, on attendra le soir avec, pourquoi pas, une salade de patates tièdes/harengs fumés/échalotes et cornichon. Le midi c’est escalope panée, encore 100g (avec un jaune d’œuf, donc pour la panure), poêlé de légume et pâtes (ou autres féculent).

Samedi : Un week-end qu’on peut commencer par une salade complète choux rouge/pommes/noix/grenades/feta/cébettes avant de se lancer dans un couscous végétarien où les pois chiches assurent l’apport en protéines.

Dimanche : On y va pour 150 grammes de rôti ou un poulet le midi servi avec des pommes de terre – navets et une salade d’endives roquefort. Et pour le soir, pizzas ! (Les régimes, c’est fait pour faire des écarts, non ! ?)