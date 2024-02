En grève ce week-end, les aiguilleurs SNCF vont-ils perturber le trafic ?

Une bonne nouvelle pour commencer. La grève des aiguilleurs de la SNCF prévue vendredi et samedi devrait avoir peu d’impact sur la circulation des trains. Le trafic devrait être « quasi normal », a assuré mardi une source proche du dossier.

Même si le nombre de grévistes n’est pas encore officiellement connu, un seul syndicat à appeler à un mouvement : Sud-Rail. Ses revendications ? « Un vrai plan massif d’embauche », une « majoration de la prime opérationnelle de circulation » à 300 euros mensuel contre 60 euros actuellement et des questions d’organisation du travail avec des plannings plus prévisibles, d’après Julien Troccaz, secrétaire fédéral Sud-Rail. Selon lui, « la mobilisation risque d’être importante dans les Alpes, la région parisienne ou la Nouvelle-Aquitaine ».

Du côté de SNCF Réseau, le gestionnaire d’infrastructure, on assure que l’entreprise a fait des efforts de recrutement ces dernières années, en passant de 508 embauches en 2020 à 654 en 2022, puis 902 en 2023. Soit, environ, un dixième des effectifs recrutés l’an passé car l’entreprise compte 9.000 agents répartis dans les établissements de circulation.

Qu’y font-ils ? Il ne faut plus uniquement les imaginer dans des postes à leviers pour gérer les directions des trains. Les conditions de travail se sont largement modernisées et digitalisées. Les aiguilleurs effectuent la grande majorité de leur manœuvre derrière des écrans. « À la manœuvre des signaux et des aiguillages, vous assurez non seulement la régularité des trains mais aussi la sécurité du matériel roulant, des passagers et des collaborateurs qui travaillent sur les voies », est-il détaillé sur la fiche de poste de la SNCF. Avec des horaires « en 3x8 », aussi bien la semaine que le week-end.

« C’est chaud parfois »

La journée, les aiguilleurs gèrent surtout le trafic passager et la nuit, celui des trains de marchandises et des équipes de maintenance. Ce sont eux qui décident de stopper ou non le trafic en cas d’incident, d’où un rôle primordial. « C’est chaud parfois », résume l’un d’entre eux sur une vidéo promotionnelle de présentation du métier.

Pour quelle rémunération ? Pour une nouvelle recrue avec un niveau baccalauréat requis et qui va ensuite suivre une formation interne, la SNCF propose un salaire de départ de 28.200 euros brut par an, tout compris. Pour les techniciens de circulation, le poste à responsabilité supérieure, c’est 35.400 euros brut/an. En fin de carrière, la SNCF communique sur 56.700 euros brut/an, toujours toutes primes incluses.

Lors de la dernière grève des aiguilleurs en décembre 2022, une cinquantaine de TGV sur 1.300 avaient été supprimés, pendant le premier week-end des vacances de Noël.