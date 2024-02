Mais, au fait, que deviennent Marco Mouly et Arnaud Mimran ?

Clap de fin pour D’argent et de sang. Canal+ diffuse ce lundi soir le douzième et dernier épisode de la série de Xavier Giannoli, adaptée du livre du même nom publié en 2018 par Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Cette œuvre de fiction retrace une affaire bel et bien réelle, « l’escroquerie du siècle ». Entre 2008 et 2009, trois escrocs ont dérobé sur le nouveau marché financier dit des « Quotas Carbone », inventé pour lutter contre le réchauffement climatique, au moins 1,6 milliard d’euros en France et six milliards dans les pays de l’Union européenne.

La série raconte leur histoire, celle de Bouli (David Ayala) et de Fitous (Ramzy Bedia), deux petites frappes de Belleville qui ont noué une alliance avec Jérôme Attias (Niels Schneider). Des personnages directement inspirés par Marco Mouly, Samy Souied et Arnaud Mimran.

« Marco l’élégant » mis en examen dans une affaire « d’extorsion de fonds »

En juillet 2016, Marco Mouly et Arnaud Mimran ont été condamnés à huit ans de prison et à un million d’euros d’amende par le tribunal correctionnel de Paris. Après s’être présenté à toutes les audiences lors de son procès et alors que le tribunal avait délivré un mandat d’arrêt contre lui, Marco Mouly ne viendra pas pour le délibéré. « Pour sortir du palais de justice sans me faire arrêter, j’ai enfilé une robe d’avocat, j’ai mis des lunettes rouges et j’ai fait mine d’avoir une discussion avec ma femme au téléphone », confie-t-il à TV Magazine. « Marco l’élégant » sera arrêté quatre mois plus tard en Suisse. Et en juin 2017, la cour d’appel de Paris confirmera les peines prononcées en première instance contre les deux hommes.

Dans son livre La cavale (Ed. Harper Collins), sorti en septembre 2022, Marco Mouly affirme vouloir rembourser à Bercy les 283 millions d’euros qu’il a volés. Comment ? « Je vis de mon travail. J’ai monté une boîte qui est déjà cotée en Bourse. Comme je n’ai pas le droit de la gérer, quelqu’un me remplace et je travaille dans les coulisses. Demain, quand j’aurai le droit de la piloter, je récupérerai ma société. »

Depuis sa sortie de prison, Marco Mouly a multiplié les interventions dans les médias et a été la star de la série documentaire de Netflix, Les rois de l’arnaque. Ses ennuis judiciaires ne sont pour autant pas terminés. Comme l’a révélé l’Obs, Marco Mouly a été mis en examen, le 15 février 2022, dans le cadre d’une affaire « d’extorsion de fonds ». Les faits se seraient produits entre 2015 et 2017. D’après l’hebdomadaire, celui qui assure que « Ramzy joue très très bien » son rôle est accusé d’avoir extorqué une Porsche et de l’argent à un promoteur immobilier parisien. Il assure avoir voulu « lui arranger ses ennuis » avec la police et les services fiscaux.

Mis en cause dans trois meurtres

Le financier Arnaud Mimran, lui, est suspecté d’être impliqué dans trois meurtres. En avril 2021, celui qui était surnommé « le flambeur des beaux quartiers » a été mis en examen pour complicité dans l’assassinat en 2011 de son ancien beau-père, le milliardaire Claude Dray, et pour meurtre en bande organisée concernant la mort, en 2010, d’une autre figure de l’affaire de la taxe carbone, Samy Souied.

Originaire lui aussi de Belleville, Samy Souied était surnommé le « caïd des hippodromes » depuis qu’il avait été impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d’argent en lien avec le milieu des courses hippiques. Il a été assassiné le 14 septembre 2010, place Maillot (17e), par deux individus à scooter, alors qu’il revenait tout juste de Tel Aviv. Où il devait repartir dès le lendemain…

Dans la série de Canal+, c’est Niels Schneider qui interprète le jeune trader aux dents longues et à la Ferrari rutilante. Un personnage de Jérôme Attias fortement inspiré d’Arnaud Mimran. L’homme, le vrai, conteste les faits dans ces deux dossiers. Reste que quelques mois plus tard, en novembre 2021, il sera de nouveau mis en examen pour « meurtre en bande organisée » concernant la mort, en avril 2014, d’une troisième personne, Albert Taieb. Les trois affaires ont été jointes. Par ailleurs, en décembre 2022, l’ancien « golden-boy » a été condamné en appel à treize ans de réclusion criminelle pour la séquestration d’un financier suisse en vue de son extorsion. En mai 2023, la cour d’appel de Paris l’a en revanche relaxé dans une affaire de corruption à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne.