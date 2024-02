Ces personnalités sont-elles inhumées au Panthéon ? Faites notre quiz

C’est, depuis plus de cent ans, la nécropole laïque des « Grands Hommes » français, dont la « patrie reconnaissante » entend honorer la mémoire. Une ancienne abbaye devenue église, avant d’être converti, en 1791, en symbole national. Emmanuel Macron va faire entrer ce mercredi le résistant d’origine arménienne Missak Manouchian et son épouse Mélinée au Panthéon. Manouchian n’a jamais obtenu la nationalité française qu’il avait demandée à deux reprises, et son entrée au Panthéon rend ainsi hommage à toute la « résistance communiste et étrangère », selon l’Elysée.

Le résistant arménien, fusillé au Mont-Valérien avec 21 autres combattants communistes le 21 février 1944 par l’occupant allemand, rejoint des figures de l’Histoire et la culture française : quelque 81 personnalités résident dans les caveaux du mausolée. Mais d’autres, pourtant illustres, n’y sont pas. Saurez-vous trouvez lesquelles ?