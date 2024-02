Une double voie complètement vide dans un sens puis, soudain, un concert de klaxons. Scène inhabituelle, ce lundi matin sur la très fréquentée M35 qui mène à Strasbourg. « Qui fait grève aujourd’hui ? », s’interroge un retraité en passant sur un des ponts qui surplombent le trafic. « Ce n’est quand même pas la SNCF sur la route ! » Non, monsieur, voilà le cortège de taxis qui arrive doucement dans la capitale alsacienne. Partis de l’aéroport voisin d’Entzheim aux alentours de 8 heures, les quelque 150 véhicules ont mis près d’une heure et demie à parcourir une quinzaine de kilomètres. Au ralenti, soit le principe même d’une opération escargot.

A la station-service voisine, plusieurs de leurs collègues les attendent pour rejoindre le mouvement. Direction le centre-ville avant une arrivée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Une destination qui n’a pas été choisie au hasard : les taxis veulent aujourd’hui contester la dernière convention signée avec la CPAM. Celle qui définit, entre autres, le tarif qu’ils doivent appliquer pour le transport médical.

« Ça pourrait faire baisser nos revenus de 30 % »

« C’est assez technique », prévient Miloud El Atyaoui, le président du syndicat départemental des artisans taxi (Sdat) du Bas-Rhin. « Jusqu’ici, on devait effectuer une remise de 15,5 % à la CPAM. Mais demain, la nouvelle convention pour 2024-2029 n’est pas claire et ne donne pas de plafonnement précis. Ça pourrait 18, 20 %, peut-être plus. On ne sait pas encore mais ça pourrait faire baisser nos revenus de 30 %. Sachant que la CPAM n’a pas non plus suivi toutes nos hausses de charges liées à l’inflation… »

La grande majorité des chauffeurs est aujourd’hui concernée. La raison ? Tous ou presque effectue des transports de malades. « Ça représente deux tiers de l’activité des taxis en ville et si vous sortez, c’est autour de 90 % », estime Stéphan Heiligenstein. Le vice-président de ce même Sdat l’explique facilement : « avec l’arrivée d’Uber et des Voitures de transport avec chauffeur (VTC), beaucoup de collègues s’y sont mis. Ça avait permis d’avoir une certaine paix sociale. Ce serait dommage de la perdre… »

Miloud El Atyaoui (deuxième en partant de la gauche) et Youssef Rouschdi (à droite) réunis avec d'auyres chauffeurs de taxi devant la CPAM de Strasbourg. - T. Gagnepain

D’autant que les conflits entre taxis et VTC sont loin d’être finis. Il suffisait de regarder sur les pare-brise ce lundi pour s’en rendre compte. Sur plusieurs étaient inscrits : « Non à la concurrence déloyale des VTC » et « Respect de la loi Grandguillaume ». « Cette loi prévoyait que les VTC rentrent à leur base après chaque course. Or ils ne le font pas », détaille Youssef Rouschdi, chauffeur de taxi « depuis dix-sept ans ». « Je vous encourage à aller voir près de la gare. Beaucoup sont stationnés en attente de clients. En plus, ils ne mettent souvent pas leurs macarons rouges devant et derrière pour se signaler. C’est de la maraude électronique ! »

Les chauffeurs de #taxi Sony en grève à #strasbourg. Opération escargot depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville #taxis pic.twitter.com/Yp3scOvsqf — 20 Minutes Strasbourg (@20minutesstras) February 19, 2024

Une concurrence déloyale selon une profession qui se voit, elle, imposer de nombreuses charges. La plus lourde pour les artisans taxi : l’achat d’une licence. « Entre 200.000 et 210.000 euros aujourd’hui », estime l’un d’entre eux qui déplore « un travail énorme pour un faible revenu ». « On est un peu comme les agriculteurs. On met beaucoup d’énergie sur une grosse amplitude horaire pour un faible salaire à l’arrivée », résume Miloud El Atyaoui. « La coupe est pleine », ajoute Youssef Rouschdi en espérant que des solutions soient « vite trouvées au niveau national ». Pour éviter que d’autres barrages filtrants ou opérations escargot aient encore lieu un peu partout en France.