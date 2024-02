Plus de 140 migrants, dont un bébé, secourus samedi dans la Manche

Deux avaries et un chavirage concentrés sur la même journée. Plus de 140 migrants, qui tentaient de rallier l’Angleterre, ont été secourus samedi au large des côtes du Pas-de-Calais. En milieu de matinée, le Ridens, un navire participant au dispositif de surveillance et de sauvetage mis en place par l’Etat dans le détroit du Pas-de-Calais, s’est d’abord porté à la rencontre d’une embarcation en détresse qui transportait 57 migrants qui avaient pris la mer dans la nuit au large de Gravelines. Ces naufragés ont « été débarqués et pris en charge par les services de secours à terre » au port de Calais, précise la Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué.

En milieu de journée, une deuxième embarcation a demandé assistance. Ses 75 passagers ont été récupérés par le remorqueur d’assistance et de sauvetage (Rias) Abeille Normandie. « Ils ont été déposés au port de Boulogne-sur-Mer en présence des équipes de secours », indique la Préfecture maritime.

Enfin, d’après la préfecture du Pas-de-Calais, samedi encore, cinq personnes d’une même famille d’origine kurde – dont un bébé de 4 mois – ont été repêchées près de Boulogne-sur-Mer après le naufrage de leur bateau de fortune. « En hypothermie, elles ont été conduites vers l’hôpital le plus proche » mais leur état n’inspirait pas d’inquiétude, a précisé la préfecture.

Douze morts en 2023

Quelque 36.000 migrants ont tenté de rejoindre en 2023 l’Angleterre en traversant illégalement la Manche au départ du littoral français, un chiffre en baisse de plus de 30 % sur un an, selon un bilan communiqué début février par la préfecture maritime, qui dénombre 12 morts sur l’année écoulée. Ce dimanche, le préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord met en garde les candidats à l’exil contre la dangerosité du secteur : « C’est une des zones les plus fréquentées au monde, avec plus de 600 navires de commerce qui y transitent par jour et les conditions météorologiques y sont souvent difficiles, écrit-il, c’est donc un secteur particulièrement dangereux y compris quand la mer semble belle. »