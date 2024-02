Des temps de trajets doublés, ça coince en direction des stations de ski

Il faudra sans doute s’armer de patience pour gagner les stations de ski. Bison futé voit rouge pour ce samedi, indiquant que le trafic sera très chargé en région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment dans les Alpes, compte tenu de la deuxième semaine de vacances scolaires et de la grève à la SNCF.

Il faut compter actuellement trois heures pour rallier Albertville depuis Lyon, contre une heure et demie habituellement. A Grenoble la RN85 est saturée sur cinq en direction des stations de l’Oisans. Vers 10 heures, une centaine de kilomètres de bouchons cumulés était comptabilisée. L'A43 entre l’Isère et la Savoie était particulièrement concerné.

Deux zones en vacances

« Dans les deux sens », les axes reliant les stations de ski à savoir l'A40 et l'A43, « seront particulièrement encombrés tout au long de la journée », prévient Bison futé, alors que le week-end ouvre la première semaine des vacances scolaires pour la zone A et la seconde pour la zone C.

#BisonFuté annonce des difficultés de #circulation samedi 17 février dans le sens des départs et des retours en Auvergne-Rhône-Alpes :

🔴🟠 A40, Mâcon <> Annemasse, de 10h à 18h

🔴🟠 A43, Lyon <> Modane, de 8h à 19h

🔴 A430, à hauteur de Saint-Hélène-sur-Isère, de 9h à 18h pic.twitter.com/IQDN6wW4Y8 — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 15, 2024

Par ailleurs, dans le sens des retours, la journée est classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi en Île-de-France. « La circulation sera dense sur l’autoroute A6 entre le début de l’après-midi et le milieu de soirée », indique l’organisme.