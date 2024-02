Quels sont les pays européens encore récalcitrants au mariage homosexuel ?

La Grèce a dit « oui ». Les députés helléniques ont adopté, jeudi soir, le projet de loi autorisant le mariage homosexuel et l’adoption par les couples de même sexe, une filiation légale seulement dans une minorité de pays à travers le monde. Après la promulgation de la loi, ce pays méditerranéen va devenir le 37e pays dans le monde, le 16e pays de l’Union européenne et le premier pays chrétien orthodoxe, à légaliser l’adoption pour des parents de même sexe.

La carte des pays qui reconnaissent ce droit recoupe globalement celle des pays qui ont légalisé le mariage ou l’union civile entre personnes de même sexe.

Les Pays-Bas ont été, en 2001, le premier pays à autoriser l’adoption par des parents de même sexe, en même temps qu’était légalisé le mariage homosexuel. Depuis, 15 autres pays européens ont suivi son exemple : la Belgique en 2003, l’Espagne en 2005, la Suède quatre ans plus tard, le Portugal en 2010, le Danemark en 2012, la France l’année suivante, le Luxembourg et l’Irlande en 2015, Malte, l’Allemagne et la Finlande en 2017, l’Autriche deux ans plus tard, la Slovénie en 2022.

Pays hors Union européenne

Le dernier en date, avant la Grèce ce jeudi, était l’Estonie en 2023. L’ex-république soviétique est devenue le premier pays balte à autoriser les personnes du même sexe à se marier et à bénéficier des mêmes droits que les couples hétérosexuels mariés.

D’autre pays sur le vieux continent, mais qui ne font pas partie de l’Union européenne, ont aussi autorisé le mariage homosexuel. C’est le cas de la Suisse en 2021, de la Norvège en 2008 et de l’Islande en 2010. En juin 2013, les députés britanniques ont adopté le projet de loi légalisant le mariage homosexuel en Angleterre et au Pays de Galles. L’année suivante, le Parlement écossais a lui aussi voté une loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe.

Interdiction inscrite dans la constitution

L’Irlande du Nord avait alors fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de voter de loi en ce sens. Mais en 2019, les députés de Westminster ont profité d’une paralysie politique locale pour étendre le droit à l’avortement et au mariage entre personnes du même sexe dans cette province britannique. Enfin, le mariage homosexuel est autorisé en Andorre depuis le 17 février 2023, de même que l’adoption d’enfants par les couples de même sexe.

D’autres pays en Europe autorisent uniquement l’union civile. C’est le cas de l’Italie, de Chypre, de la Croatie, de la Hongrie et de la République tchèque. Enfin, six autres pays ne reconnaissent aucune forme d’union officielle pour les couples homosexuels : la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne. Ces six pays, ainsi que la Croatie, sont même allés plus loin en interdisant, dans leur constitution, le mariage pour les couples de même sexe.