Après quinze ans de décisions juridiques, la succession de Maurice Jarre est désormais close : ses deux enfants Jean-Michel et Stéphanie ne toucheront rien. La Cour européenne des droits de l’homme a tranché en faveur de Fui Fong Khong, la dernière femme du compositeur, qui, à sa mort en 2009, avait décidé de lui laisser la totalité de son patrimoine. Son fils, auteur et compositeur à succès, contestait cette décision, en vertu du droit français. Mais Maurice Jarre, installé aux Etats-Unis au milieu des années 1960, a fait valoir le droit californien, en léguant sa fortune grâce à un montage juridique baptisé family trust. Impossible en France où la réserve héréditaire empêche un parent de totalement déshériter son ou ses enfants.

« On ne peut pas déshériter ses enfants, mais il y a des façons de leur donner moins, explique Me Hélène Serisé, notaire en région parisienne. Mais ce qu’on appelle "la réserve" protège les descendants directs. » Donation, assurance-vie, communauté universelle, … N’y a-t-il vraiment aucun moyen légal de priver ses enfants de l’héritage de leurs parents ?

Réserve et quotité disponible

« Si le couple a un enfant, la moitié de la succession lui revient, l’autre partie, appelée quotité disponible, peut être léguée à la personne voulue. S’il y a deux enfants, les deux tiers leur reviennent et le tiers restant bascule dans la quotité disponible. S’il y a trois enfants ou plus, les trois-quarts de la succession sont pour eux », détaille encore Me Serisé. Concernant la quotité disponible, elle peut être léguée à son conjoint, à un proche ou à un tiers. Il n’y a pas d’obligation légale pour cette part-là.

Seule exception : si le couple n’a pas d’enfants, il existe une réserve pour le conjoint survivant à hauteur d’un quart de la succession. « Sans enfant dans le couple, un conjoint ne peut déshériter complètement l’autre s’ils sont mariés, précise Me Serisé. Mais si on a des enfants, on peut totalement déshériter son conjoint, via un testament. »

Donation, assurance-vie, communauté universelle

Quid de l’assurance-vie qui elle, n’entre pas dans la succession ? « Elle n’est pas prise en compte dans le calcul de la réserve si les primes qui sont versées ne sont pas manifestement exagérées, explique la notaire. Si vous vendez votre résidence principale, vous ne pouvez pas mettre la totalité du prix de la vente sur cette assurance-vie, et tout mettre au profit d’un seul enfant ou de votre voisin. Mais si les versements sont réguliers et à hauteur de vos moyens, par exemple 50 euros chaque mois, le bénéficiaire, que ce soit un seul des enfants ou une personne tierce, pourra toucher la totalité de la somme au moment de votre décès, sans crainte de recours », complète-t-elle.

Les donations du vivant peuvent aussi faire l’objet d’un recours par les enfants. En effet, si au moment de la mort d’un de leurs parents, ils s’estiment floués sur la succession, ils peuvent faire une « action en réduction ». « Les donations sont soumises au rapport au moment du décès et pour reconstituer leur réserve, les enfants ont droit au rapport », note la spécialiste. Il est donc possible pour eux de demander une compensation financière sur les donations effectuées des mois, voire des années auparavant. « Ce n’est donc pas une solution de tout donner pour déshériter ses enfants », relève Me Serisé.

Pas si simple quand les enfants n’ont pas tous les mêmes parents

En revanche, la notaire détaille comment retarder l’héritage de ses enfants. « Si on a des enfants avec son conjoint, on peut signer une "communauté universelle", qui permet au premier décès que les enfants n’héritent pas. Ils ne toucheront leur héritage qu’au second décès. Le conjoint survivant peut donc tout dépenser s’il le souhaite. »

S’il y a des enfants d’un premier lit, libre à eux d'engager une « action en retranchement » qui leur permettra de récupérer leur réserve. Le conjoint survivant devra alors se soumettre à une évaluation totale du patrimoine commun, comme ça a été le cas dans la succession de Johnny Hallyday. Il a légué par testament la totalité de son patrimoine à sa veuve et a ses filles Jade et Joy sans respecter la réserve de David Hallyday et Laura Smet, qui demandaient l’application du droit français, et non la prévalence du droit californien qui faisait de Laeticia Hallyday la seule héritière du chanteur.