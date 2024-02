La loi qui change l’adresse de nombreux Français donne du fil à retordre

Pour lui écrire une lettre, il suffisait d’inscrire Ty-Nevez, avec le code postal de Plouezoc’h. Mais depuis quelques mois, ses courriers officiels mentionnent une tout autre adresse : un numéro à quatre chiffres suivi de « route de Trobellec », du nom du lieu-dit voisin. Dans cette petite commune près de Morlaix (Finistère), Jacques a du mal à avaler ce changement. « On perd du patrimoine ancien, se désole le Breton. Heureusement, le panneau est resté, mais ce n’est pas le cas pour d’autres lieux-dits de la commune, aux noms parfois très spécifiques. Moi qui ai un goût pour l’histoire, je trouve ça vraiment dommage. »

Comme lui, de très nombreux habitants un peu partout en France ont changé d’adresse ou s’apprêtent à le faire, avec plus ou moins d’enthousiasme. C’est la conséquence de la loi 3DS, qui oblige 35.000 communes françaises d’ici au 1er juin à nommer et numéroter toutes les voies qui en étaient jusqu’ici dépourvues. Finies les indications parfois floues, du type « à gauche après le pavillon aux volets jaunes ». Toutes les adresses seront désormais précisées et répertoriées, avec un point GPS associé. Selon La Poste, environ 2 millions d’habitations étaient « mal adressées » en 2020.

Avant de se repérer plus facilement, place au casse-tête

« L’objectif est d’avoir une seule base d’adresses nationale fiable, utile pour résoudre les nombreuses problématiques d’accès aux secours, ou de livraisons de colis », rappelle Olivier Bourreau, chargé de déploiement du programme à l’Agence nationale de la cohésion des territoires. En d’autres termes, permettre aux non-initiés, pompiers, livreurs ou opérateurs télécoms, de se repérer plus facilement, par exemple dans un hameau qui compte parfois plusieurs rues, des dizaines de maisons mais… qu’une seule adresse.

Sauf qu’aux quatre coins du pays, l’opération d’adressage vire parfois au casse-tête. « Ça peut paraître simple mais c’est une démarche complexe, notamment dans les communes nouvelles, observe Maurice Perrion, président de l’AMF44, maire de Ligné (Loire-Atlantique) mais aussi… géomètre. Quand vous avez plusieurs communes associées, avec plusieurs places de l’Église, eh bien il faut faire des choix. » Et se confronter aux réactions parfois virulentes des habitants. A Loireauxence, les panneaux du nouvel adressage ont par exemple été recouverts de peinture, début février. A Passavant-sur-Layon (Maine-et-Loire), ils ont carrément créé une crise politique avec l’implosion du conseil municipal.

Un « sacré chantier » pour les maires

A l’Agence nationale de la cohésion des territoires, on admet qu’il n’est pas toujours simple pour les maires, notamment dans les communes rurales où ils sont parfois seuls aux manettes, de participer à ce « sacré chantier ». Alors, des webinaires sont régulièrement organisés, afin de diffuser les bonnes pratiques. « On leur conseille de changer le moins d’adresses possible, de conserver un maximum de noms de lieux-dits, pour éviter les complications, illustre Olivier Bourreau. Dans le cas où ils doivent nommer des rues, il peut être intéressant de consulter la population, s’appuyer sur le cadastre, les noms historiques… »

Sujet également épineux : la numérotation, qui peut se faire de façon classique ou de façon métrique. Cette deuxième option, qui attribuera le numéro 150 à la maison située à 150 mètres du bas de la rue, semble la plus pratique. « On évite les bis et les ter quand de nouvelles constructions viennent s’intercaler, poursuit Olivier Bourreau. Et ça donne une indication de distance : on sait qu’il faudra faire 5 km avant d’arriver au 5000 rue du Lac, par exemple. »

Les #lieuxdits font partie intégrante de l'identité des territoires. La #loi3DS prévoit bien leur conservation, les outils permettent des les ancrer.

Adresser ne signifie pas supprimer ces noms de lieux historiques.

« Sauvegarder la toponymie »

Il n’empêche qu’à Plouezoc’h, on trouve certaines situations « absurdes », sans remettre en cause la nécessité de la procédure. « Une voie sans issue qui portait le nom d’un lieu-dit est désormais appelée « impasse de », pour une seule maison, c’est totalement inutile », observe par exemple Jean-Philippe. Lui et Jacques se sont carrément réunis dans un collectif demandant à la mairie de corriger certaines dénominations, celles qui ne placent les fameux lieux-dits qu’en « complément d’adresse », afin de « sauvegarder la toponymie locale ».

Selon l’Agence nationale de la cohésion des territoires, environ la moitié des communes a déjà renseigné son adressage. Aucune sanction ne sera appliquée pour les autres. Car voilà un dernier conseil à celles qui ne se sont pas encore lancées : mieux vaut, semble-t-il, ne pas trop se précipiter.