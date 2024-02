A Béziers, c’est l’heure du grand essayage. Quelque 700 écoliers scolarisés dans la sous-préfecture de l’Hérault ont enfilé pour la première fois, jeudi, les uniformes qu’ils devront porter, dès le 26 février, lorsqu’ils reprendront le chemin des classes. Mais si la commune de Robert Ménard (divers droite) est partie en tête, la tenue unique devrait être mise en œuvre dans une centaine de villes, dans les prochains mois.

20 Minutes vous dit tout sur cette expérimentation, ouverte aux écoles, aux collèges et aux lycées.

C’est parti à Béziers et à Puteaux

La rentrée sera un peu particulière, le 26 février, à Béziers : 732 écoliers iront à l’école vêtus, tous, de la même façon. Selon le temps qu’il fera, les petits Biterrois porteront un blazer, un pull ou un polo, et un pantalon, un bermuda ou une jupe, bleu nuit. Une tenue unique, qu’ils auront la lourde charge de tester, dans le cadre de l’expérimentation à laquelle a souscrite le maire, Robert Ménard. L’élu, qui avait appelé dès 2014 à l’instauration d’une tenue unique à l’école, est « heureux que l’on fasse une expérimentation, confie-t-il à 20 Minutes. Je n’ai pas de réponse toute faite. Arrêtons de construire des oppositions là où il n’y en a pas. J’espère que cela va servir à quelque chose. Après, si ça ne sert à rien, on ne le fera pas, et puis c’est tout. »

Pour la commune, la tenue unique « participe à la lutte contre le communautarisme et le harcèlement scolaire », et renforce l’égalité, en « uniformisant » l’apparence des écoliers. Mais pas seulement. L’uniforme, c’est quand même bien pratique, juge la ville de Béziers, parce que c’est « moins de stress dans le choix des vêtements le matin. Les parents apprécieront cette facilité dans la préparation pour l’école ».

Jeudi, les enfants des quatre écoles concernées étaient invités à tester, au Palais des congrès de la ville, leur nouvelle garde-robe. Un trousseau à 200 euros, avec le blason de chaque établissement, dont le coût est réparti « à égalité entre la ville et l’État ». « Est-ce que les gamins étaient contents ? Oui, ça s’est plutôt bien passé, confie Robert Ménard. Ça les faisait plutôt rire de tous s’habiller de la même façon. Quant aux parents, ils sont massivement favorables. Il y avait quelques réticences, bien sûr. Mais ils étaient 70 à 80 % pour cette mesure », lorsqu’elle a été proposée aux conseils d’école, une étape obligatoire pour qu’elle soit mise en œuvre. « Pour les familles qui n’ont pas beaucoup d’argent, c’est tout de même 200 euros de vêtements gratuits », ajoute Robert Ménard.

A Béziers, l'expérimentation débutera le 26 février, après les vacances. - Alain ROBERT/SIPA

Mais l'uniforme n’a pas que des adeptes. Jacky Bowen, le président de la FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves) de l’Hérault, évoque une mesure « accessoire » et « complètement inutile ». « Ce n’est pas une tenue unique qui va masquer les inégalités sociales, confie-t-il à 20 Minutes. Et si c’est pour lutter contre le harcèlement [scolaire], il y aura malheureusement toujours d’autres prétextes, pour invectiver les victimes. C’est un leurre. On veut mythifier une école qui n’a jamais existé. Les problèmes de l'école ne viennent pas de la tenue des élèves. Il y a d’autres choses à faire. »

A Puteaux (Hauts-de-Seine) aussi, la tenue unique est de sortie, même si la commune francilienne ne l’a pas dégainée aussi vite qu’à Béziers. Sur X, jeudi, Joëlle Ceccaldi-Raynaud (LR) a indiqué que les uniformes seraient distribués aux enfants « courant mars », pour une mise en oeuvre, dans trois écoles, le même mois. Un quatrième établissement s'y mettra, à son tour, à la rentrée. Des couturières ont pris les mesures des 1.100 élèves concernés, avant les vacances, indique la mairie. « Toutes les écoles concernées ont validé à une très large majorité le port de l’uniforme, via des conseils d’écoles extraordinaires, et chaque enfant a déjà fait les essayages requis », a écrit l’élue, qui s’était portée candidate à cette expérimentation auprès de l’Etat, en décembre.

Uniforme à l'école : @villedeputeaux les distribuera courant mars!



En effet, toutes les écoles concernées ont validé à une très large majorité le port de l’uniforme (via des conseils d'écoles extraordinaires) et chaque enfant a déjà fait les essayages requis!



#uniforme pic.twitter.com/OhQueac6zp — J.Ceccaldi-Raynaud (@Joelle_CR) February 15, 2024

C’est annulé à Plouisy, et dans des établissements du Mans ou de Marseille

Mais il y a des établissements, en France, où la tenue unique ne sera finalement pas testée. C’est le cas à Plouisy (Côtes-d’Armor), où la mairie a retourné sa veste, après une fronde des parents. Dans ce village de 2.000 habitants, c’est la façon dont le premier édile, Rémy Guillou (sans étiquette), a voulu imposer l’expérimentation, qui a fait bondir les parents. Après l’annonce de la candidature du village pour que les écoliers plouisyens testent l’uniforme, un collectif avait dénoncé, au mois de janvier, un choix « sans consultation préalable des parents et contre l’avis initial de l’équipe pédagogique ».

Cette bronca a finalement poussé le maire à mettre la tenue unique au placard. Il a indiqué que l’expérimentation nécessitait, notamment, « le vote par le conseil d’école d’une modification du règlement intérieur prenant en compte la notion de tenue unique. […] Il s’avère que cette première condition n’est pas remplie. » Le 1er février, le collectif a salué « une victoire », après le renoncement de l’élu à habiller les enfants tous de la même façon. « Le débat n’a, à aucun moment, été mené sur le terrain des idées, mais n’a porté que sur la méthode employée par M. le maire pour décider unilatéralement de ce projet et la façon de le faire valider ou non par le conseil d’école, ont écrit les parents. Nous étions prêts à défendre notre point de vue mais n’avons pas eu l’occasion de le faire, preuve d’un manque d’arguments solides en faveur du port de l’uniforme. »

Mais parfois, ce sont les élèves eux-mêmes qui n’en veulent pas. C’est le cas, notamment, au lycée Touchard-Washington, au Mans (Sarthe). La région Pays-de-la-Loire avait souhaité que cet établissement expérimente la tenue unique, mais le projet a été retoqué par un vote des lycéens, à 78 %. « Les élèves du CVL [Conseil de la vie lycéenne] ont interrogé tous les élèves de l’établissement, et ils ont répondu majoritairement Non », confie-t-on à 20 Minutes, du côté de ce lycée, qui ne testera pas les blazers uniques. « Ils vivent tout simplement au XXIe siècle, pas dans l’Angleterre victorienne du XIXe siècle », a réagi le syndicat enseignant SNES du département, sur X, le 18 janvier, après le bide de l’uniforme dans cette cité scolaire. Même désaveu à Marseille (Bouches-du-Rhône), où le collège Chape, dans le 4e arrondissement, a suspendu cette expérimentation, après que les collégiens, invités à se prononcer sur sa mise en œuvre, s’y sont opposés à 66 %.

La clôture des candidatures a été repoussée

Initialement, le ministère de l’Education nationale devait acter une liste définitive de communes et d’établissements favorables à une expérimentation de l’uniforme jeudi. Mais la date pour candidater a été « prolongée » au mois de juin, pour laisser aux collectivités un peu plus de temps pour se lancer, apprend-on, auprès des services du ministère.

« Une centaine d’écoles ou établissements, répartis dans dix-neuf académies, ont fait part de leur volonté d’expérimenter le port d’une tenue commune, indique le ministère. Mais il n’y a pas de limite du nombre d’établissements pour cette expérimentation. L’une des règles de base a toujours été celle d’un souhait partagé entre la communauté éducative et les collectivités. Là où ce n’est pas le cas, cela ne se fera pas. » Mais rien ne presse, en réalité. Car si Robert Ménard, qui rongeait son frein, à Béziers, depuis dix ans, a pris un peu d’avance dans cette expérimentation, le test grandeur nature, le vrai, pour la plupart des établissements, devrait débuter au mois de septembre prochain.