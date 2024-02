Avant d’être, avoir deux classes dans son école. « Nos élèves pourront continuer d’apprendre dans de bonnes conditions », a affirmé Marlène Baduel, la directrice de l’école de Saint-Etienne-sur-Usson, dans le Puy-de-Dôme, soulignant « l’extrême soulagement de tous » après le revirement du rectorat. Une réunion du conseil départemental de l’Education nationale (CDEN) jeudi soir a décidé de maintenir les deux classes de son école, dont l’une était menacée de fermeture à la rentrée prochaine.

« C’est du bonheur pour nous, pour le territoire, le maintien de la classe est une bonne chose », s’est exprimé Lionel Chanimbaud, maire de la petite commune de 260 habitants, confirmant la décision du rectorat relayée par le quotidien régional La Montagne. Au moment de l’annonce de la fermeture, « un énorme élan de solidarité » avait rassemblé les habitants du village et des environs et les parents des 19 élèves actuellement dans l’école.

Une école devenue célèbre grâce à un docu présenté à Cannes

Cette école était devenue célèbre avec le documentaire de Nicolas Philibert, Être et avoir, qui était consacré à la classe alors unique du village. Le film avait été présenté à Cannes en 2002 et a remporté un César et raflé le prix Louis-Delluc – meilleur film français – et de nombreux autres, tout en attirant près de deux millions de spectateurs en salles.

Il y a une dizaine d’années, une seconde classe avait été ouverte, mais une baisse des enfants inscrits pour la rentrée 2024 la menaçait. L’une des classes scolarise des enfants du niveau maternelle au CP, tandis que l’autre accueille des élèves du CE1 au CM2.