Ils auraient sans doute préféré tomber sur des pièces d’or ou un manuscrit précieux… En préparant leur déménagement ce 10 février, deux particuliers ont eu la surprise de découvrir au fond d’une armoire de leur maison de Ribérac, en Dordogne, une fiole étiquetée « radium ». Ils ont aussitôt alerté les secours et dès le lendemain, les pompiers de Dordogne, appuyés par une équipe spécialisée dans le risque radiologique de Bordeaux, sont intervenus. Les mesures effectuées sur place au contact de la fiole ont montré « un débit de dose faible », rapporte l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ce jeudi soir.

Néanmoins, ces mesures ont montré que la fiole n’était pas étanche et ont conduit à l’examen de la maison que quittait la famille et de celle qu’elle venait d’acquérir. Une équipe spécialisée de mesure de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) est intervenue et si la seconde maison n’est pas contaminée, le rez-de-chaussée de celle où a été découverte la fiole l’est.

Décontamination et examens médicaux

« La fiole contenant du radium 226 a été ensachée dans un contenant étanche et les locaux contaminés ont été condamnés par mesure de précaution, précise l’ASN dans un communiqué ce jeudi soir. La source radioactive ainsi que les objets contaminés seront pris en charge par l’Agence nationale des déchets radioactifs (Andra). »

Une société spécialisée sera chargée d’intervenir pour décontaminer et assainir les lieux mais aussi prendre en charge les déchets résiduels.

Onze personnes, qui ont fréquenté régulièrement les lieux, ont été examinées : « Après une éventuelle décontamination des mains par lavage doux, elles ne présentaient pas de contamination corporelle externe résiduelle. » Ils sont néanmoins pris en charge, par précaution, aux centres hospitaliers de Périgueux et de Montpellier, pour rechercher une éventuelle contamination interne.

Comment la fiole s’est-elle retrouvée là ?

« Les sels de radium radioactifs ont été utilisés durant toute la première moitié du XXe siècle dans le secteur médical pour le traitement des cancers, ainsi que pour des applications techniques, notamment en horlogerie pour le revêtement d’aiguilles et de cadrans luminescents », rappelle l’ASN. Des kits permettant de réaliser soi-même des marquages au radium ont même été commercialisés, et sont parfois encore retrouvés chez les particuliers.

L’ASN classe provisoirement cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) et reste en contact avec les autorités pour le suivi des actions de protection des personnes et de l’environnement.