Zelensky et Paris, procès pénal pour Trump et sale soirée française en C3

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Volodymyr Zelensky se tourne vers l’Europe. Le président ukrainien se rend vendredi à Berlin puis Paris pour signer des accords de sécurité destinés à garantir à son pays un soutien militaire et financier de long terme, au moment où il peine à repousser l’agression russe. Le chancelier Olaf Scholz va recevoir le dirigeant ukrainien dans la matinée. La signature de l’accord sera suivie d’une conférence de presse. Zelensky est ensuite attendu à Paris où un partenariat similaire sera signé en fin d’après-midi au Palais de l’Elysée. Son entrevue avec Emmanuel Macron sera suivie d’une conférence de presse commune et d’un dîner de travail.

Ce sera le premier procès pénal de l’histoire d’un ancien président des Etats-Unis ! Donald Trump s’est vu notifier en personne jeudi sa comparution à partir du 25 mars à New York dans une affaire de paiements pour taire une relation supposée avec une actrice de films X. En quittant le palais de justice de Manhattan, Donald Trump, 77 ans, a une nouvelle fois dénoncé une « affaire d’ingérence électorale », une « honte » et un « Etat, une ville [de New York] truqués » par les démocrates du président Joe Biden. « Comment peut-on se présenter aux élections quand on est assis dans un tribunal ? », avait lancé en arrivant l’ancien président qui rêve de le redevenir. Le juge Juan Merchan du tribunal de New York a néanmoins rejeté les requêtes de Donald Trump pour annuler les poursuites, comme le souhaitait l’homme d’affaires et tribun politique.

Deux nuls et deux défaites. Les clubs français sont en mauvaise posture jeudi soir après les barrages aller de la Ligue Europa, à l’image de Rennes, balayé par l’AC Milan (3-0), ou de Marseille, accroché in extremis par le Shakhtar Donetsk (2-2) après avoir mené deux fois. Malgré le soutien de son stade Bollaert, Lens a été bousculé et tenu en échec par Fribourg (0-0). Le sourire aurait pu venir de Lisbonne, où Toulouse a longtemps cru tenir son exploit. Le TFC, sans complexe, a montré sa force de caractère pour revenir à 1-1 mais deux buts sur pénalty d’Angel Di Maria, dont un au bout du temps additionnel (90e+8), ont permis aux Lisboètes de l’emporter