Un père attaque l’Etat, estimant la grammaire préjudiciable à sa fille

«L’écriture classique exclut les personnes qui ne sont ni "ils" ni "elles". L’écriture inclusive inclut les personnes, du coup elles sont mieux dans leur peau. » C’est ainsi qu’Alexia*, 11 ans, résume l’enjeu principal de la bataille judiciaire qui se joue en son nom. Son père, Bernard*, enseignant, a décidé d’attaquer l’Etat en justice, estimant la grammaire française telle que préconisée par le ministère de l’Education nationale préjudiciable à sa fille, et notamment cette règle du « masculin qui l’emporte sur le féminin », ou du « masculin générique ». Il a adressé un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du 5 mai 2021, qui proscrit le recours à l’écriture inclusive.

Cette circulaire de l’ex-ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer jugeait que « la complexité et l’instabilité » de l’écriture inclusive risquaient de créer des « obstacles à l’acquisition de la langue comme de la lecture » et d’« entraver les efforts des élèves présentant des troubles d’apprentissage ». « Dans le cadre de l’enseignement, […] il convient de proscrire le recours à l’écriture dite "inclusive", qui utilise notamment le point médian pour faire apparaître simultanément les formes féminines et masculines d’un mot employé au masculin lorsque celui-ci est utilisé dans un sens générique », conclut la circulaire.

Les élèves ne pourront plus « se penser et se dire »

Dans son texte envoyé au Conseil d’Etat, Bernard entreprend de démonter un par un les arguments du ministère : « La présente circulaire […] crée des conditions de travail défavorables aux femmes et aux minorités de genre, dès lors qu’elles seront régies par des textes maintenant des stéréotypes de genre dans la langue, tout comme elle prive […] les élèves appartenant aux minorités de genre de la possibilité de recevoir des outils langagiers pour se penser et se dire. »

« Il n’y a pas que des hommes et des femmes sur la terre. J’ai déjà vu des personnes intersexes, et je comprends très bien ce que ça leur fait si on dit quelque chose qui leur déplaît », affirme Alexia, qui s’avoue aussi « mal à l’aise » avec la formule du « masculin qui l’emporte ». Elle a, selon son père, été sensibilisée à cette lutte politique en rencontrant des personnes intersexes, notamment, par l’intermédiaire de ses parents.

« Protéger la liberté d’expression »

Le but de Bernard n’est pas de rendre obligatoire l’écriture inclusive à l’école, mais à tout le moins de protéger la liberté d’expression des enseignants et enseignantes qui voudraient la transmettre, et de permettre la libre expression de sa fille, qui s’est déjà fait rabrouer parce qu’elle l’employait devant ses profs. « Mon prof de sport avait dit "tous", j’avais répondu "touz" et il m’a engueulée », se plaint Alexia.

« Désormais, cela devient une faute de ne pas utiliser du masculin générique dans une copie. Ce qui n’était qu’un usage parmi d’autres devient le seul accord valable. L’enfant va voir du point médian dans les usages, et différentes graphies dans le monde, mais l’école fait un tri dedans et décide qu’il y en a un qui est une faute. Le message que je porte, c’est que la liberté d’expression doit être protégée. Et qu’il faut éviter la loi du far-west, la loi du plus fort. Et le deuxième objectif avec ce recours est d’essayer de rendre visible les problèmes d’égalité qui viennent du langage, pour que l’Etat s’en occupe vraiment », explique Bernard.

Car les effets du masculin générique sont concrets, et bien documentés, sur les inégalités. « La sociolinguistique américaine et européenne a mené un certain nombre d’expériences depuis la fin des années 1970 sur des enfants et des adultes. Ces expériences ont démontré la validité de l’influence de la langue sur les représentations mentales. On peut ainsi citer des études démontrant que le recours à un pronom masculin censément neutre génère des représentations plus largement masculines », argumente le recours en justice, en citant une étude parue dans la revue American Psychologist. C’est toute la thèse également du livre Le cerveau pense-t-il au masculin ?, de Pascal Gygax, Sandrine Zufferey et Ute Gabriel, qui accumule les preuves en ce sens.

Règle commune

Un discours que ne partage pas Cédric Vial, sénateur (LR) de Savoie et rapporteur d’une proposition de loi pour interdire certaines formes d’écriture inclusive. « Il peut y avoir toutes sortes d’opinions mais pour faire société il faut une règle commune. A l’école on apprend le français, pas l’afrikaner, pas l’esperanto, et le français a des règles. »

C’est aussi l’avis du Conseil d’Etat, qui, rebondissant sur la demande d’une association pour annuler une circulaire de l’ex-Premier ministre Edouard Philippe s’attaquant de manière alambiquée au point médian, a jugé en 2019 que cette circulaire « ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes ».

« Poissons volants »

« Et quand on dit "iel" ou "al" [des pronoms neutres], 99 % des gens ne le comprennent pas. Déjà qu’on a des résultats pas satisfaisants actuellement à l’école… Les associations de personnes analphabètes ou qui ont des troubles dys sont unanimes [ce n’est pas tout à fait vrai] contre l’écriture inclusive. Discriminer de fait des millions de personnes, ce n’est pas être inclusif », poursuit Cédric Vial. Le sénateur utilise une métaphore quelque peu étonnante : « Il y a aussi des poissons volants, mais ce n’est pas la majorité du genre. Il y a des gens qui pensent différemment mais ils ne doivent pas l’imposer aux autres. »

Alexia, quant à elle, n’a nullement l’intention d’imposer quoi que ce soit, mais aimerait juste trouver un peu plus d’écoute, lorsqu’elle utilise ces formes, qui pour certaines sont inscrites dans la langue depuis des siècles, comme l’accord de proximité. « Les gens ne comprennent pas » , dit-elle, dépitée. Alors la jeune fille se dit « contente », bien qu’« impressionnée », d’aller en justice. « C’est pour les autres que je fais ça parce que j’aime bien aider. »

* les prénoms ont été demandés à la demande des interviewé.es