Va-t-on vers la fin des pompiers volontaires ?

Y a-t-il un pompier derrière la lance à incendie ? Rattrapée par le Comité européen des droits sociaux (CEDS) dans un rapport du 13 octobre 2023, la France pourrait bien avoir à repenser son modèle de sécurité civile et de lutte contre les incendies. Aujourd’hui, les casernes sont majoritairement peuplées de sapeurs-pompiers volontaires, recrutés dès 16 ans. « Un système unique en Europe », souligne le secrétaire général du syndicat Sud Sdis, Manuel Coullet.

Le problème, c’est que les quelque 200.000 pompiers volontaires en France ne sont pas reconnus comme « travailleurs », souligne le rapport du CEDS rendu public le 14 février. Ils ne sont ni fonctionnaires, comme les pompiers professionnels, ni salariés. « La rémunération, c’est une indemnisation, ils ne cotisent pas pour leur retraite par exemple », pointe Manuel Coullet. Ainsi, un pompier volontaire « sera payé 10 euros de l’heure pour une garde en caserne, contre 16 euros pour un pompier professionnel », dénonce le syndicaliste. Une « discrimination », selon le CEDS.

De plus en plus de sorties, mais pas plus de pompiers

Surtout, ce statut sort les pompiers volontaires de directives « jamais appliquées sur la protection de la santé ou le repos hebdomadaire », dénonce Manuel Coullet. « On attend que la France applique les textes européens qu’elle tente toujours de contourner », pour la sécurité des volontaires comme pour celles du public. « Imaginez un chauffeur de car, qui prend une garde de caserne de nuit, fait ses douze heures, puis reprend son car pour emmener des enfants à l’école, illustre le syndicaliste, ça arrive tous les jours ». Le CEDS estime aussi que la France viole la Charte des droits sociaux en faisant participer des pompiers volontaires mineurs aux opérations de lutte contre les incendies.

Mais les pompiers sont dans l’impasse. Face aux 200.000 pompiers volontaires, il n’y a qu’un peu plus de 40.000 pompiers professionnels. « Il y a une augmentation de la sollicitation mais pas d’augmentation des effectifs », alerte Manuel Coullet. A titre d’exemple, les interventions du SDIS du Tarn-et-Garonne ont augmenté de 4,5 % en 2023 par rapport à l’année précédente. « En 2003, nos pompiers sortaient 8.000 fois par an, l’année prochaine, on atteindra certainement le seuil des 20.000 sorties », témoigne le directeur du SDIS 82, le colonel Olivier Théron, dans les colonnes de la Dépêche du midi. Avec un appel toutes les 27 minutes et seulement « 130 pompiers mobilisés » entre 7 heures et 19 heures, contre 400 la nuit, le risque est d’avoir à choisir entre deux interventions.

Les fermetures d’urgences de nuit qui se multiplient et le réchauffement climatique aggravant les risques naturels (crues, incendies) pèsent aussi. « L’engagement citoyen n’est plus le même qu’il y a quinze ans, la disponibilité en journée non plus, les entreprises et les services publics ne libèrent plus aussi facilement les volontaires », liste Manuel Coullet.

Environ 80.000 volontaires exercent régulièrement des gardes en caserne, ce qui revient à participer à toutes les activités d’un pompier professionnel en gardes de douze ou vingt-quatre heures. « Les SDIS se sont reposés sur ce travail déguisé arrangeant », conclut le syndicaliste. Un rapport commandé par le ministère de l’Intérieur doit être dévoilé le 19 février. Mais le modèle de la sursollicitation des volontaires semble voué à l’épuisement.