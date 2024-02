C’est quoi ce nouveau riz rose aux cellules de bœuf qui vient de Corée ?

Un nouveau type d’aliment hybride durable. Des scientifiques sud-coréens ont mis au point un aliment mêlant riz et cellules de bœuf qui, selon eux, pourrait contribuer à résoudre les crises alimentaires et marquerait un progrès sur le plan du changement climatique.

Ce nouveau riz a été cultivé en laboratoire par des chercheurs de l’université Yonsei de Séoul et contient des cellules de muscle et de graisse de bœuf. Le résultat a l’aspect d’un riz rose qui, selon l’équipe, pourrait offrir une alternative à la viande, à la fois moins chère et plus durable sur le plan environnemental, tout en laissant une empreinte carbone plus faible.

Les grains de riz ont été enrobés de gélatine de poisson

« Imaginez que nous obtenions tous les nutriments dont nous avons besoin à partir d’un riz protéiné cultivé sur des cellules », a déclaré Park So-hyeon, coauteur de l’étude. « Le riz possède déjà un niveau élevé de nutriments, mais l’ajout de cellules provenant du bétail peut encore l’augmenter », a-t-elle affirmé dans un communiqué de presse publié mercredi, lors de la parution de l’étude dans la revue Matter.

Les grains de riz ont été enrobés de gélatine de poisson pour aider les cellules de bœuf à s’y accrocher, puis mis en culture pendant onze jours. Selon l’équipe de chercheurs, comparé au riz ordinaire, le produit final contenait 8 % de protéines et 7 % de matières grasses supplémentaires, tout en étant à la fois plus ferme et plus friable que les grains naturels.

Il pourrait « constituer une aide alimentaire en cas de famine »

La dernière version mise au point en laboratoire laisse une empreinte carbone nettement plus faible que la viande car elle ne requiert pas d’élever des animaux, ce qui consomme « beaucoup de ressources et d’eau et libère beaucoup de gaz à effet de serre », a déclaré Park So-hyeon.

Pour 100 grammes de protéines produites, on estime que le riz hybride libère moins de 6,27 kg de dioxyde de carbone, soit huit fois moins que la production de viande bovine, selon le communiqué de presse.

S’il était commercialisé, ce riz hybride constituerait une option beaucoup moins chère pour les consommateurs en Corée du Sud, avec un prix de vente estimé à environ 2,23 dollars par kilo, alors que celui du bœuf est d’environ 15 dollars. « Je vois maintenant tout un monde de possibilités pour cet aliment hybride, a déclaré Park So-hyeon. Il pourrait un jour constituer une aide alimentaire en cas de famine, être intégré dans une ration militaire ou même nourrir les astronautes. »