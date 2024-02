Missak Manouchian au Panthéon : Qui était ce poète arménien ?

Missak Manouchian fera son entrée au Panthéon le 21 février prochain. Rescapé du génocide arménien, apatride et communiste, ce poète est également un héros de la Résistance, exécuté par l’armée allemande le 21 février 1944. Il sera donc accueilli dans le temple des personnalités qui ont marqué l’histoire de la nation française tout juste quatre-vingts ans après son décès.

Réfugié en France en 1925, Missak Manouchian a rejoint la Résistance communiste en 1943, où il s’illustra à la tête d’un réseau très actif avant d’être arrêté. « J’ai un désir infini d’entrer dans les rangs du Parti communiste et de me consacrer à la lutte sociale », écrivait-il dans un carnet en 1934, selon la Mission de la Libération. En 1944, il a été fusillé avec une vingtaine de ses camarades. Dix d’entre eux figuraient sur l' « Affiche rouge » placardée dans les rues par la propagande nazie, qui les présentait comme « l’armée du crime ».

Salué par Aragon et Ferré

Louis Aragon rendra hommage en 1955 à ces « vingt et trois étrangers et nos frères pourtant » dans son poème « Strophes pour se souvenir », s’inspirant de la dernière lettre de Missak Manouchian adressée à sa femme Mélinée. Son poème a été publié dans L’Humanité et dans le Roman inachevé. Léo Ferré va également mettre son œuvre en musique en 1961 sous le titre « L’Affiche rouge ».

🗣️"Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais."@ATrapenard lit un extrait de la lettre d'adieu, écrite par Missak Manouchian à Mélinée, le 21 février 1944, quelques heures avant son exécution. #LGLf5 pic.twitter.com/5Vza1Qwgpw — La Grande Librairie (@GrandeLibrairie) February 14, 2024

Dans sa lettre à Mélinée, le poète écrivait : « Bonheur ! à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de demain. J’en suis sûre que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement ». Il affirmait avoir pardonné à tous, « sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus ».

« Une certaine idée de la France »

« Missak Manouchian porte une part de notre grandeur », il « incarne les valeurs universelles » de liberté, égalité, fraternité au nom desquelles il a « défendu la République », a déclaré Emmanuel Macron dans un communiqué. L’Arménien devient le premier résistant étranger et le premier communiste à entrer dans le temple des grandes figures de la République, au côté de Voltaire, Victor Hugo ou Marie Curie.

🕊️ Comme chaque année, notre Fédération était présente à l'hommage rendu à Missak #Manouchian et aux 23 camarades de l'Affiche Rouge au cimetière parisien d'Ivry où ce dernier repose encore pour quelques jours avant d'être exhumé pour rejoindre le Panthéon le 21 février prochain. pic.twitter.com/4dvBxjAfyq — PCF Val-de-Marne (@pcf_94) February 7, 2024

Le président de la République rend aussi hommage, à travers lui, à tous ses compagnons d’armes étrangers, Espagnols, Italiens ou Juifs d’Europe centrale. « Le sang versé pour la France a la même couleur pour tous », souligne l’Elysée. A l’annonce de cette panthéonisation, le Secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, avait estimé que Manouchian symbolise « une certaine idée de la France, composée de citoyens de toutes origines, réunis par des valeurs universelles ».

Au Panthéon avec Mélinée

Missak Manouchian entrera dans le temple républicain « accompagné de Mélinée », son épouse d’origine arménienne, résistante comme lui. Elle lui survécut quarante-cinq ans et repose à ses côtés au cimetière d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). C’était le souhait de la famille, comme pour Simone Veil et son époux Antoine.

Le couple Manouchian reste ainsi uni dans la mort même si Mélinée n’est pas elle-même honorée. Elle décrivait son mari comme un « homme très calme qui parlait très peu et n’était pas brutal, même en donnant des ordres ». Un homme « aimé et respecté ».