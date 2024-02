Sur les vidéos qu’il poste régulièrement, il danse sans complexe, endossant ce rôle d’amuseur public. Un joyeux drille, costumé parfois en Spiderman ou en Maya l’abeille, qui secoue le bas des reins, se contorsionne en rythme pour « décoincer les Lyonnais ». Sa danse des canards, exécutée dans la station de Bellecour, l’a propulsé au rang d’influenceur. Depuis, le jeune homme de 22 ans compte 45.000 abonnés sur Instagram, et 174.000 sur TikTok.

Dans les rames de métro, sur les quais du tramway ou les places publiques, Mamadou Diallo alias « Priince Lyon » enchaîne les chorégraphies calquées sur des « chansons françaises décalées », Alice, ça glisse de Francky Vincent étant la dernière en date. « Je ne les connaissais pas mais elles me font rire. J’ai envie que les gens soient heureux quand ils me voient danser. J’ai envie de leur décrocher un sourire. C’est mon délire », souligne-t-il.

Alors tant pis, si certains le regardent sévèrement ou restent indifférents, voire gênés par sa bonne humeur : « je ne fais rien de grave, ni d’agressif. Quand les gens kiffent, qu’ils applaudissent ou rigolent, ça m’encourage et ça me pousse à continuer. »

Contacté par « La France a un incroyable talent »

Derrière le danseur de hip-hop exubérant, se cache en réalité un garçon calme et timide au parcours de vie escamoté. La danse a été rapidement un exutoire, une « passion depuis tout petit », précise celui qui est né en Guinée. Sa mère, qui l’appelle « mon petit prince » (surnom dont il a tiré son pseudonyme), lui montre quelques mouvements. Une révélation. « Quand je lui disais que j’allais devenir un artiste, un chanteur ou un danseur, elle répondait toujours : "T’as vu des artistes dans la famille ?" », se souvient-il. Lui, ne se décourage pas. Il traîne avec les copains de son quartier, apprend le hip-hop sur le tas, décortique les pas, avale les vidéos et répète inlassablement dans les ruelles.

« Ma mère, elle comprenait. Mon père, non. Il ne voulait pas que je danse… » Encore une fois, les yeux de « Priince Lyon » se détournent au moment d’évoquer le passé. Un triste sourire s’affiche discrètement sur les lèvres : « Il me frappait… Mais je ne fais rien de mal. »

Mamadou rêve de danser dans d’autres villes de France

A 16 ans, le jeune Mamadou décide de fuir son père et de quitter le pays pour suivre son oncle au Maroc. Son objectif : poursuivre la route pour rejoindre la France, pays qui l’a toujours fait rêver. La traversée, il l’évoque à demi-mot, tout en pudeur : « c’était dangereux, difficile mais on n’avait pas le choix… C’est comme ça, c’était le destin. »

Il débarque à Lyon en 2018, où il passe plusieurs semaines dans le squat de la Croix-Rousse, avant d’obtenir un titre de séjour et d’entamer deux CAP de cuisine en alternance. Mais la danse reste son leitmotiv. « On m’a demandé d’aller à Paris. Je l’ai fait. J’ai dansé dans la ligne 2 », raconte-t-il. Quant à savoir qui, des Lyonnais ou des Parisiens, sont les plus coincés ? « C’est la même chose », répond-il en rigolant.

Mamadou rêve de danser dans d’autres villes de France « juste pour le plaisir »… mais aussi de pouvoir fouler les plateaux télé. Un rêve qui pourrait se concrétiser en juin. Repéré sur les réseaux sociaux, le jeune homme a été contacté pour passer les castings de la nouvelle saison de La France a un incroyable talent.