Depuis l’avènement de la série « Emily in Paris », tournée à Paris, la capitale est au centre de toutes les attentions. Jeudi après-midi, alors que des scènes de la saison 4 étaient jouées sur la place de l’Estrapade dans le 5e arrondissement, 20 Minutes a pu constater l’enthousiasme des touristes. « I’m taking a photo because it’s unforgettable », [ « J’ai pris une photo car c’est inoubliable »] a-t-on pu entendre d’une touriste anglaise, ravie de photographier la troupe de cinéma.

Une bonne humeur qu’on ne retrouve pas chez Monsieur Kahut* qui tient une cordonnerie, juste en face de la place, spécialement fleurie pour le tournage. Et pour cause, alors qu’il avait fermé son commerce lundi, il a constaté avec effroi le lendemain, une série de tags haineux sur son rideau de fer. « J’ai trouvé ça très disgracieux », regrette le cordonnier.

Émilie, pas vraiment la bienvenue à Paris…

Des tags peu amènes envers le retour de la série à succès : « Emily not welcome », « Émilie casse-toi », « Paris n’est pas à toi »… pouvait-on lire sur la devanture, lundi matin, selon Le Parisien. « Des techniciens sont venus nettoyer le mardi après-midi, sûrement par ce que la production a eu peur que les tags soient visibles à l’écran », raconte monsieur Kahut. « Je suis surtout très en colère que certains médias aient posté la photo de ma devanture taguée », poursuit le commerçant, estimant que cela « nuit gravement à sa clientèle ».

Une animosité qui ne serait pas nouvelle… et qui aurait pris racine dès la première saison de la série, comme le racontent Anais et Ludovic, deux vendeurs dans une boulangerie-pâtisserie près de la place. « Les gens en ont marre. Pendant la première saison il y a eu des tags dans une fontaine, mais les dégradations ont tout de suite été nettoyées », se souvient la jeune femme.

« Cette histoire a été montée en épingle »

Si certains voient ce tournage d’un mauvais œil, Michel Chandeigne, qui tient la librairie brésilienne et portugaise juste à côté, quant à lui, ne comprends pas ce déferlement. « Je n’ai même pas aperçu les tags sur le rideau du cordonnier », assure-t-il. « C’est une place historique pour le cinéma, il y a été notamment joué les dix premières minutes du film The Killer en novembre 2021 ». « Je tiens la librairie depuis quarante ans, et il y a au moins une dizaine de personnes qui viennent faire des selfies ici. Cela n’a jamais dérangé personne, cette histoire est montée en épingle ». « C’est un évènement heureux, et drôle, il faut le voir comme ça », exprime Anne Lima, qui a créé en 1992 les éditions Chandeigne, qu’elle dirige depuis lors avec libraire. Les futurs téléspectateurs de la saison 4 ne le voient certainement pas autrement.

*Le nom a été modifié