Non, le Ramadan n’est pas interdit en France cette année

C’est une horrible voix synthétique qui lance la fausse « alerte » : « Le Ramadan qui doit avoir lieu du 10 mars jusqu’au 9 avril n’aura finalement pas lieu en France. […] Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, vient de faire paraître un communiqué qui interdira pour cette année », entend-on dans plusieurs vidéos publiées lundi sur TikTok. L’auteur ou l’autrice de l’intox, pas à une contradiction près, avance ensuite que cette supposée interdiction « fait partie de l’extension du projet de loi Immigration ».

L’intox est élaborée : les familles qui suivraient quand même ce rite religieux s’exposeraient à un avertissement et à une amende de 3.500 euros. « Au bout de trois avertissements, la famille […] sera dans l’obligation de quitter le territoire français », annonce à tort une vidéo publiée sur le compte info_tvfr, qui a été vue plus d’un million de fois.

FAKE OFF

« Il s’agit bien évidemment d’une fake news », confirme le ministère de l’Intérieur à 20 Minutes. Ni Gérald Darmanin ni le ministère n’ont publié un communiqué annonçant l’interdiction du Ramadan cette année en France. Le ministre n’a pas non plus signé un tel décret, comme le confirme une recherche au Journal officiel. La mesure ne figure pas non plus dans la loi Immigration.

Il y a un mois, des vidéos similaires avaient aussi ciblé l’islam et les musulmans. Elles annonçaient faussement que le terme « halal » allait être interdit et qu’il serait remplacé par l’expression « abattage rituel », comme nous l’expliquions dans cet article.

Le Ramadan commencera cette année le 11 mars, a annoncé mercredi le Conseil français du culte musulman.