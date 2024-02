Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est une récurrence particulièrement tragique aux Etats-Unis où les armes à feu ne cessent de faire pleurer le pays. La parade du Super Bowl célébrant la victoire des Chiefs a été endeuillée mercredi à Kansas City par des tirs qui ont fait au moins un mort et 21 blessés. Stacey Graves, la cheffe de la police de la ville, située dans l’Etat du Missouri, a précisé que trois personnes en tout avaient été interpellées en lien avec ces tirs. Qualifiant cette fusillade de « tragédie », Joe Biden a de nouveau appelé le Congrès à légiférer pour endiguer la violence par arme à feu. Dans la soirée, il a dit prier « pour ceux tués et blessés », mais également « pour notre pays afin qu’il trouve la détermination de mettre fin à cette épidémie insensée de violence par arme à feu qui nous déchire ».

L’élection de novembre aux Etats-Unis est évidemment scrutée avec attention à Moscou. Vladimir Poutine tient d’ailleurs à faire connaître son avis sur les probables candidats à la Maison-Blanche. Le maître du Kremlin a ainsi assuré mercredi que son homologue américain Joe Biden était plus « prévisible » pour Moscou que son rival Donald Trump, mais que la Russie était prête à « travailler » avec le vainqueur de la présidentielle aux Etats-Unis quel qu’il soit. Interrogé par un journaliste pour savoir quel président serait meilleur pour la Russie, Vladimir Poutine a en effet répondu : « Biden, c’est une personne plus expérimentée. Il est prévisible, c’est un politicien à l’ancienne ». Pas sûr que cela soit pris comme un compliment par l’actuel locataire du bureau ovale.

Le PSG a fait mercredi soir un grand vers les quarts de la Ligue des champions. Au Parc des Princes, les Parisiens ont battu 2-0 la Real Sociedad, en 8e de finale aller. Kylian Mbappé a ouvert le score à l’heure de jeu et Bradley Barcola a inscrit le 2e but dix minutes plus tard. La Real Sociedad avait cependant bien failli ouvrir le score en fin de première période sur un tir de Merino sur la barre de Donnarumma.

Reste maintenant au PSG d’être à la hauteur le 5 mars prochain à Saint-Sébastien pour voir le prochain stade de la compétition.