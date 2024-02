Un livre « pour redonner confiance aux collégiens et leur réapprendre à aimer les maths. » Les éditions Larousse viennent de publier « Rap & Mathiques », un livre au concept innovant pour apprendre ou réviser les cours de maths de niveau collège.

Derrière cet ouvrage, on retrouve Antoine Carrier, aussi connu sous le pseudo A’Rieka, prof de maths à Blanquefort près de Bordeaux (Gironde), et qui s’est fait connaître grâce à ses cours de maths… en rap.

Approche pédagogique différente

« C’est Larousse qui m’a contacté pour faire ce livre, explique-t-il à 20 Minutes. Ils voulaient quelque chose de ludique, et m’ont dit qu’ils pouvaient glisser des QR codes à l’intérieur. J’ai donc eu l’idée de développer dans le livre les révisions que j’aborde dans mes clips de rap, et que l’on pourrait renvoyer grâce à ces QR codes vers mes clips. A la base, mes chansons sont faites pour réviser, là le livre est beaucoup plus détaillé, il est fait pour comprendre et apprendre. C’est surtout de la méthode. C’est complètement différent de ce que j’ai fait jusqu’à présent, mais c’est surtout très complémentaire, l’idéal étant de naviguer entre les deux. »

Aéré, avec des personnages de BD, des dessins, le livre propose une approche pédagogique différente. « Cet ouvrage ne peut pas se substituer au cours d’un prof, prévient Antoine Carrier. C’est une alternative, qui peut aider à débloquer certaines situations. » Le tout en musique.