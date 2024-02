Tout comprendre à la grève SNCF prévue ce week-end

Noël avait été sauvé in extremis. Mais ça ne sera pas le cas des vacances d’hiver. « Il y a une forme d’habitude, à chaque vacances qui arrivent, d’avoir une annonce de grève » à la SNCF, a déploré ce matin Gabriel Attal. Avant un week-end de départ chargé pour les zones A et C, les syndicats SUD-Rail et CGT Cheminots ont en effet déposé un préavis de grève, touchant principalement les lignes TGV du Sud-Est menant vers les Alpes et les stations de ski.

Le mouvement touche les contrôleurs, aux revendications multiples. A l’origine de la grève de Noël 2022, qui s’était faite sans les syndicats, le Collectif national ASCT s’est réactivé depuis quelques semaines sur Facebook. « La grève de Noël 2022 avait mené à des engagements fermes de la SNCF, comme la présence de deux contrôleurs à bord de tous les TGV fin 2023 », et un « accord sur la cessation progressive d’activité, une mesure qui permet de partir plus tôt à la retraite », explique pour 20 Minutes Fabien Villedieu, délégué syndical SUD-Rail. Des engagements « toujours pas appliqués », et « à cela s’est ajouté la question du pouvoir d’achat », complète-t-il.

Une grève « incompréhensible » ?

Mais à l’image du ministre des Transports Patrice Vergriete, « surpris » par la grève, le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet a dénoncé une grève « incompréhensible » en conférence de presse. « Sur le bilan, les engagements sont tenus, sauf pour la présence de deux contrôleurs à bord. Mais on s’était engagé pour 2025, et on est déjà à 9 trains sur 10 » avec deux chefs de bord, selon lui. Balayant toute difficulté liée à l’attrait du métier, Christophe Fanichet affirme qu’« entre 2022 et 2023, on a recruté 60 % de contrôleurs en plus ». La SNCF a d’ailleurs lancé le recrutement de 200 chefs de bord supplémentaires, un geste « positif mais qui ne figure pas dans nos revendications », réagit le syndicaliste.

Pour les nouvelles revendications, « ça fait des mois qu’on négocie avec les syndicats, il y a un agenda social sur la table », insiste Christophe Fanichet. Une prime de 400 euros, « pour l’ensemble des collaborateurs, car cela fait suite à nos bons résultats », note le PDG de SNCF Voyageurs, a déjà été octroyée. Insuffisant pour les cheminots, qui réclament de voir « la prime de travail être revalorisée de plusieurs centaines d’euros », lance Fabien Villedieu.

Un TGV sur deux et 100 % de remboursement

SUD-Rail, comme la CGT Cheminots, a déposé un préavis de grève courant de jeudi soir à lundi matin pour protéger les contrôleurs qui voudraient participer au mouvement. « Trois chefs de bord sur quatre sont en grève, mais grâce aux volontaires on s’est assurés qu’un TGV sur deux pourrait circuler », indique Alain Krakovitch, directeur TGV-Intercités de la SNCF. Des volontaires qui sont « des cadres sur d’autres postes qui ont été formés ou les managers des chefs de bord », explique-t-on.

« Notre objectif est de faire circuler un maximum de Français », martèle Christophe Fanichet, assurant qu’il y a « la place de repositionner chaque voyageur dont le train serait annulé » sur ceux restants. « 100 % des clients seront prévenus aujourd’hui. Soit leur train est assuré de rouler, soit il est annulé. Dans ce cas, soit ils peuvent changer leur billet gratuitement pour un autre train, soit ils se font rembourser à 100 %. » Un effort a été fait sur le plan de transport pour assurer que « toutes les liaisons soient assurées », mais avec une « priorité pour les Alpes » et ses destinations de neige. Par ailleurs, il y aura « autant de OuiGo que de TGV InOui », pour permettre aux familles et aux budgets modestes de partir. Enfin, environ 85 % des 9.000 jeunes qui devaient bénéficier du service Junior et compagnie seront bien accompagnés, assure Alain Krakovitch.

« Il faudra nous faire sortir »

Reste que ce week-end de grève est le symptôme d’un dialogue social particulièrement complexe à la SNCF. Fabien Villedieu, ainsi qu’un autre syndicaliste de SUD-Rail, ont voulu assister à la conférence de presse donnée ce mercredi par Christophe Fanichet et Alain Krakovitch. Invité à quitter la salle, le délégué syndical a répliqué « il faudra nous faire sortir » et « je suis dans ma gare ». Après une courte discussion dans le couloir, les syndicalistes ne sont finalement pas revenus. Ambiance.

Côté direction, on laisse entendre que les syndicats sont en campagne. « C’est bidon, réagit Fabien Villedieu. Les gens ne se mettent pas en grève pour des enjeux électoraux qui ne passionnent pas les cheminots. » Les élections au conseil d’administration sont prévues en mars, occasion rêvée de mettre la pression sur une direction qui s’apprête à changer. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, vise une prolongation de son mandat, pas gagnée selon Le Parisien. Avec les Jeux olympiques en ligne de mire. « Je suis confiant sur le fait que les cheminots seront au rendez-vous », sourit Christophe Fanichet. Mais il se dit déjà que les aiguilleurs pourraient prendre la relève des contrôleurs…