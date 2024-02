Hommage national à Robert Badinter, Verdict pour Sarkozy et Saint-Valentin

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France va se recueillir ce mercredi sur une « conscience républicaine ». Emmanuel Macron va présider ce midi un hommage national à Robert Badinter, sur la place Vendôme, siège du ministère de la Justice où l’ancien garde des Sceaux porta l’abolition de la peine de mort. Le chef de l’Etat a en outre promis de s’exprimer, dans son discours, sur une éventuelle entrée de l’avocat, décédé la semaine dernière à l’âge de 95 ans, au Panthéon. Ce mercredi, tous les politiques ne seront cependant pas présents. La famille de Robert Badinter ne souhaite en effet pas la présence d’élus du Rassemblement national et de La France insoumise à l’hommage national. Si le RN ne sera effectivement pas présent, LFI a par contre fait savoir qu’elle enverrait deux députés la représenter.

C’est l’heure du verdict pour Nicolas Sarkozy. L’ancien président va être fixé ce mercredi sur son sort dans le procès en appel « Bygmalion » sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012, une affaire pour laquelle il a été condamné en première instance à un an de prison ferme. La cour d’appel de Paris doit rendre sa décision à partir de 13h30. Dans ce dossier, les investigations ont révélé que pour masquer l’explosion des dépenses de sa campagne – près de 43 millions d’euros pour un maximum autorisé de 22,5 millions – un système de double facturation avait été mis en place imputant à l’UMP une grosse partie du coût des meetings. Contrairement à ses coprévenus, l’ex-chef de l’Etat n’est toutefois pas mis en cause pour ce système de fausses factures. Lors du procès en appel, les avocats généraux ont requis à l’encontre de Nicolas Sarkozy un an d’emprisonnement, mais cette fois avec sursis.

Les animaux de compagnie vont-ils permettre aux célibataires qui le désirent de se mettre plus facilement en couple ? La question est posée en ce 14 février. Dans le cadre de la Saint-Valentin et de l’opération « Strasbourg mon amour », la crèche canine Patchguard organise des activités pour permettre aux propriétaires célibataires de se rencontrer. Apéro toutou, balades collectives dans Strasbourg ou en forêt, séances photo, doggy gym, ostéopathie animale, ateliers de peinture, concours photo… Il y a tout pour le toutou. Alors, avoir un chien est-il une option à privilégier pour draguer ? 20 Minutes a mené l’enquête.