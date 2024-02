«Che confusione, Sarà perché ti amo, È un’emozione, Che cresce piano piano. » Non vous n’êtes pas sur une piste de danse ou dans une playlist des années 1980 mais bien sûr une vidéo TikTok du mouvement des agriculteurs bloquant Quimper, cumulant à près de 5 millions de vues alors qu’elle ne date que du 29 janvier.

Si vous scrollez sur le réseau social chinois ou sur les vidéos shorts YouTube autour des manifestations des agriculteurs, vous verrez que l’entêtante amourette revient souvent en musique d’ambiance, au point d’être même la piste sonore la plus utilisée. Mais que vient faire Sarà perché ti amo au milieu de la contestation sociale et des tracteurs en colère ?

Le plafond de verre

« Il y a une numérisation importante de la communication des agriculteurs depuis plusieurs années », introduit Caroline Marchetti, communicante et fondatrice de l’agence en stratégie de com' CNTVRS. 20 % des agriculteurs français ont moins de 40 ans selon le dernier recensement de 2020, soit des personnes « ayant grandi avec l’avènement d’Internet et des réseaux sociaux. Ils sont totalement aux faits de ces pratiques et de ces utilisations », poursuit la spécialiste.

L’experte cite notamment l’association FranceAgriTwittos, des professionnels de l’agriculture qui tweete sur leur quotidien et leur profession. Gros écueil néanmoins de ses politiques de démocratisation numérique du mouvement, « la plupart de cette communication n’arrive pas vraiment à percer en dehors du monde agricole ». Après près de sept ans d’existence, FranceAgriTwittos compte ainsi moins de 30.000 followers sur X, « malgré des posts extrêmement qualitatifs », regrette Caroline Marchetti.

L’universalité et la modernité de « Sarà perché ti amo »

C’est là que TikTok – et Sarà perché ti amo – entre en jeu. « Il s’agit d’une communication beaucoup plus universelle », souligne la spécialiste de la communication. La chanson italienne, sortie en 1981, connaît un regain de popularité depuis quelques années, et cartonne particulièrement sur les réseaux sociaux, fans des refrains entêtants et dansants pour habiller tout type de contenu.

Utiliser Sarà perché ti amo, c’est montrer que les agriculteurs connaissent les tendances actuelles et les goûts contemporains. « Il y avait sans doute besoin de dépoussiérer une image des agriculteurs et de l’agriculture qui renvoyait soit à une image d’Epinal du paysan d’antan – Martine à la ferme comme on le dit souvent dans ce milieu – ou à celle de l’agriculteur pollueur critiqué par les mouvements environnementalistes, le fameux agribashing », note Eddy Fougier, politologue, spécialiste des mouvements contestataires.

De manière moins romantique, surfer sur les tendances musicales du moment reste le meilleur moyen d’augmenter le référencement de sa vidéo. La dernière semaine de janvier, en plein bras de fer entre les agriculteurs et le gouvernement, Sarà perché ti amo de DJ Redblack était la tendance numéro 1 sur TikTok France, devant Soirée parisienne d’Aya Nakamura et Tous Ensemble de TAQO.

Quand on a que l’amour

Plus qu’un air revenu à la mode, Sara perché ti amo est avant tout une chanson d’amour (littéralement « Ça doit être parce que je t’aime », pour les moins italophones d’entre vous). « Le mouvement agricole ressent un profond désamour et désintérêt de la part de la société, un manque de considération et de reconnaissance. C’est une profession marquée par une extrême solitude, et énormément de suicides. Brandir une chanson d’amour comme hymne n’est donc pas anodin », analyse Alexandre Eyries, enseignant-chercheur HDR en sciences de l’information et de la communication à l’université catholique de l’Ouest à Niort (Deux-Sèvres).

Une autre chanson extrêmement utilisée dans les vidéos numériques des agriculteurs, Another Love de Tom Odell, coche les mêmes cases : chanson sur les sentiments, populaire sur les réseaux sociaux avant même le mouvement, et un refrain entêtant.

Faites la fête, pas la guerre

C’est là que Sarà perché ti amo abat sa dernière carte. Elle est résolument festive, loin de Another Love qui traite plus d’amour perdu, de deuil et de reconstruction sentimentale impossible (l’optimisme britannique, que voulez vous). Loin aussi de l’humeur de La Marseillaise, du Chant des partisans ou On est là, des chansons massivement utilisées en 2018 et 2019 par les « gilets jaunes », un mouvement beaucoup plus clivant aux yeux des Français.

« Des chansons avec des dimensions guerrières ou révolutionnaires peuvent être contreproductives dans l’idée de rassemblement autour de la cause. Avec Sarà perché ti amo', on a envie de danser et de faire la fête avec les agriculteurs, et on s’éloigne de l’image d’un mouvement violent qui peut rebuter », développe Alexandre Eyries.

Des messages sérieux sur fond dansant

« La contestation, c’est plus sympa en chantant aurait pu chanter Michel Sardou !, s’amuse Eddy Fougier. Ce qui fonctionne en matière de communication, c’est avant tout la cohérence. Or, ces chansons festives et joyeuses font écho à une image sympathique, bon vivant et authentique des agriculteurs aux yeux d’une large partie des Français. On a pu le voir par exemple lorsqu’un dirigeant de la FNSEA d’Ile-de-France a terminé un discours sur un tracteur en disant : "Et maintenant, c’est l’heure de l’apéro". Il est évident que les gens se reconnaissent dans ce genre de personnage. »

Le tout, même dans des revendications – une meilleure rémunération, une concurrence mondiale moins déloyale, moins de mille-feuilles administratifs – on ne peut plus sérieuses. « Sarà perché ti amo est le meilleur moyen pour faire passer et enrober des messages et des revendications au plus grand nombre », estime Alexandre Eyries, en les démocratisant avec des refrains populaires. Comme le dit la chanson, « è un’emozione, che cresce piano piano » (c’est une émotion, qui grandit petit à petit).