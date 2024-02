Que se passe-t-il dans les cuisines du restaurant Lil’Home, dans le quartier des Chartrons à Bordeaux ? L’établissement vient d’officialiser sur Instagram son changement de chef. Louis Becan prend ainsi la suite de Lilian Douchet, ex-candidat de « Top Chef » qui avait ouvert ce restaurant en mai 2022 avec son cousin.

Dans un communiqué, l’établissement ajoute que « suite au vœu unanime de l’équipe du restaurant de cesser de travailler à ses côtés, et à sa démission, Lilian Douchet a dû quitter le restaurant ». Une lettre datant du 18 novembre dernier est également épinglée sur le mur Instagram de Lil’Home. On y apprend que ce soir-là, le restaurant avait fermé ses portes, « l’équipe de Lil’Home refusant de travailler avec le chef Lilian Douchet à cause de son comportement violent à leur égard, de ses abus verbaux, de ses menaces ». La situation n’était « plus tenable » et l’équipe craignait pour son « intégrité physique et psychologique », est-il encore écrit dans cette lettre.

« Chaque fois que Lilian revenait de Paris, l’équipe avait la boule au ventre »

Contacté par 20 Minutes, un membre de l’équipe du restaurant explique que « la situation était tendue depuis un moment entre les membres de l’équipe et Lilian, parce qu’il avait un comportement abusif avec les équipes, avec des insultes, des menaces… Chaque fois que Lilian revenait de Paris, l’équipe avait la boule au ventre. » Le chef naviguait effectivement entre son établissement parisien Dame Augustine, et Lil’Home à Bordeaux.

En novembre 2023, Lilian Douchet a annoncé son intention de démissionner de son statut de gérant de l’établissement. « Il nous a abandonnés, on s’est retrouvé sans chef, c’est à ce moment que le second gérant a propulsé Louis Becan à la tête des cuisines, poursuit le membre de l’équipe de restauration. Cela a déplu à Lilian Douchet, et le 18 novembre il a appelé une personne de l’équipe, l’a menacée, et il a dit qu’il arrivait… Nous nous sommes sentis obligés de nous protéger, en fermant l’établissement ce jour-là. »

« Je n’ai jamais menacé personne », assure Lilian Douchet

Contacté également par 20 Minutes, Lilian Douchet présente une tout autre version. « Tout ceci est de la diffamation, je ne suis pas quelqu’un de violent, je n’ai jamais menacé personne, je suis même plutôt bienveillant, même si cela peut m’arriver de hausser la voix pendant un service quand il y a un coup de chaud. »

Selon l’ex-candidat de « Top Chef », c’est un conflit interne avec son cousin associé qui serait à l’origine de tout ce battage. « J’ai effectivement quitté la gérance de Lil’Home il y a trois mois, parce que mon cousin ne m’a pas payé pendant un an et demi. J’en ai eu marre, et après avoir mis en place l’équipe à Lil’Home, avoir remporté un prix aux derniers Fork’s Awards, j’ai décidé de partir pour me concentrer sur mes autres projets. Aujourd’hui, on cherche à me nuire avec ces accusations. » Nous avons également contacté l’autre restaurant de Lilian Douchet, Dame Augustine, où une associée, Julie, assure n’avoir « jamais vu Lilian violent avec qui que ce soit ».

Aujourd’hui, le restaurant bordelais explique que « c’est une page qui se tourne pour Lil’Home » et que son équipe, « soudée », est désormais « tournée vers l’avenir ». Si Lilian Douchet n’a plus aucune fonction au sein de l’établissement, il en reste pour le moment un des deux actionnaires.