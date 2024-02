Blocage sur l’aide à Kiev, la FNSEA à Matignon et billets pour le Hellfest

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un choix sans surprise alors que la campagne présidentielle américaine bat son plein. Les alliés de Donald Trump à la Chambre des représentants ont infligé un nouveau revers aux partisans de l’aide à l’Ukraine, en affichant à l’avance leur refus d’examiner une loi que le Sénat américain pourrait adopter ce mardi en vue d’une nouvelle enveloppe pour Kiev. Démocrates et républicains se déchirent depuis des mois au Congrès sur cette question. Les démocrates sont, dans l’immense majorité, pour une nouvelle aide. Les républicains, eux, sont divisés entre faucons interventionnistes, pro-Ukraine, et lieutenants de Donald Trump, bien plus isolationnistes. L’équation s’est transformée en bras de fer à distance entre Joe Biden, qui réclame de toute urgence ces nouveaux fonds, et son prédécesseur, qui prétend que s’il était réélu en novembre, il réglerait la guerre « en 24 heures » mais sans vraiment expliquer comment.

Le dossier de la crise agricole est une nouvelle fois en tête de l’agenda de l’exécutif. Dix jours après la levée des blocages, Gabriel Attal retrouve ce mardi à Matignon les représentants de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs, qui maintiennent la pression à moins de deux semaines du Salon de l’agriculture (24 février – 3 mars). Le Premier ministre recevra les dirigeants syndicaux à 16h30, en compagnie du ministre de l’Agriculture Marc Fesneau et de la nouvelle ministre déléguée, Agnès Pannier-Runacher. De son côté, Emmanuel Macron recevra la Coordination rurale et la Confédération paysanne mercredi, avant la FNSEA et les Jeunes agriculteurs « la semaine prochaine ». Comme avant chaque Salon de l’agriculture, a précisé l’Elysée.

Bonne nouvelle pour les amateurs de métal. Alors que comme chaque année, les pass 4 jours pour la prochaine édition du Hellfest se sont arrachés, le festival des musiques extrêmes de Clisson, en Loire-Atlantique, donne une nouvelle chance à ses fans d’obtenir le précieux sésame. Ce mardi, les très attendus pass à la journée seront mis en vente en ligne à 13 heures pétantes. Des places qui devraient s’envoler en quelques minutes seulement, même s’il ne sera possible que d’acheter deux tickets maximum pour chaque jour.