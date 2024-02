Riposte en vue. Les Républicains ont proposé lundi 12 février un référendum d’initiative partagée (RIP). Ce projet reprend partiellement les mesures censurées en janvier par le Conseil constitutionnel. « Il s’agit maintenant de rendre la parole au peuple français pour qu’il puisse se prononcer directement par référendum », affirment Éric Ciotti, président du parti, Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR, et Olivier Marleix, patron des députés, dans leur exposé des motifs.

D’après Le Figaro, qui a révélé l’information, cette proposition porte sur cinq articles. Il s’agit de conditionner les prestations sociales non contributives, de transformer l’aide médicale d’État (AME) en aide médicale d’urgence (AMU), de modifier les réductions tarifaires sur les titres de transport, d’inclure les centres d’hébergement provisoire et ceux des demandeurs d’asile dans le décompte des logements sociaux d’une commune et, enfin, de rendre impossible le séjour d’une personne déboutée du droit d’asile dans un hébergement accordé au titre du dispositif national d’accueil.

Une procédure qui n’a jamais abouti

Le RIP, inscrit dans la Constitution depuis 2008, est une procédure qui n’a pas encore été couronnée de succès, les conditions pour qu’elle aboutisse étant difficilement surmontables. Il faut tout d’abord que la proposition soit lancée par 185 parlementaires, puis validée dans un délai d’un mois par le Conseil constitutionnel et ensuite obtenir en neuf mois le soutien de 10 % du corps électoral, soit près de 5 millions de personnes, avant que les Français puissent finalement se prononcer.

Avec 133 sénateurs et 62 députés, qui ont pratiquement tous voté le texte sur l’immigration en décembre, LR devrait être en mesure de surmonter le premier obstacle des 185 parlementaires nécessaires. Les Républicains sont aussi persuadés que les cinq propositions retenues entrent bien dans le domaine référendaire, estimant qu’elles « relève(nt) de la notion de réforme relative à la politique sociale de la nation au sens du premier alinéa de l’article 11 de la Constitution ».