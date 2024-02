Accusé de viols et agressions sexuelles, l’humoriste Seb Mellia se défend

Accusé depuis début janvier 2024 de violences sexuelles par plusieurs femmes, Seb Mellia a pris la parole le 22 janvier à travers un communiqué. L’humoriste y clame son innocence tout en présentant ses excuses aux victimes, rapporte le HuffPost.

C’est l’humoriste Florence Mendez qui a partagé en début d’année le témoignage de plusieurs femmes accusant Seb Mellia de viols et agressions sexuelles sur Instagram. Depuis, la comédienne assure avoir reçu les témoignages d’au moins 18 femmes se disant victimes de l’humoriste et a participé à plusieurs manifestations en marge des spectacles de Seb Mellia.

Seb Mellia saisit la justice

Seb Mellia n’a réagi que le 22 janvier après plusieurs semaines de silence. « J’ai mis du temps à réagir car j’ai été submergé par ce qui m’arrivait, choqué et aussi anéanti », a-t-il déclaré en légende d’une publication entièrement blanche. « Il y a des limites que je n’ai jamais franchies, et je nie toutes les accusations de viol d’une quelconque manière que ce soit. Je ne suis en aucun cas le monstre décrit par certains. »

L’humoriste a tout de même présenté ses excuses à ses anciennes compagnes : « Si j’ai pu [les] offenser, et sans le vouloir, par un comportement inapproprié, je le regrette profondément et m’en excuse auprès d’elles. » Seb Mellia a conclu en précisant avoir saisi la justice, là où « tout aurait dû commencer ». « Cette chasse à l’homme sous couvert d’anonymat m’empêche de me défendre équitablement », conclut-il.

De son côté, Florence Mendez a indiqué ce lundi qu’elle se retirait quelque temps des réseaux sociaux. L’humoriste explique recevoir de nombreux messages d’insultes et de menaces depuis que l’affaire a éclaté. « Ce n’est pas un spectacle, c’est un combat », a-t-elle écrit. « Et là, je suis à bout de forces. »