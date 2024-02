Quelle est la pire surprise que vous ayez eue dans une location saisonnière ?

Ouvrir la porte d’un logement de courte durée, c’est parfois ouvrir la porte sur vos pires craintes. Hygiène cracra, déco cheloue, des nuisibles dans les tiroirs, etc. Ce week-end, près de Strasbourg, un couple a, lui, malheureusement découvert le cadavre d’un homme en pénétrant dans sa location Airbnb. Bien entendu, il n’y a rien de comparable mais les histoires glauques fourmillent sur les réseaux sociaux et nous aimerions connaître la vôtre.

Alors, quelles sont les pires choses, les plus surprenantes, les plus agréables aussi, voire les plus insolites sur lesquelles vous êtes tombées en réservant une location de courte durée ? Qu’avez-vous fait ensuite ? Avez-vous direct tourné les talons ou vous êtes vous transformé en expert nettoyeur ? Policier scientifique ? Déménageur ? Avez-vous porté réclamation, pris des photos ? Avez-vous d’emblée arrêté de louer via des plateformes du type Airbnb ?

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.