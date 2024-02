Droit du sol en sursis à Mayotte, la FNSEA menace et Super Bowl

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Comme lors du vote en décembre de la loi immigration, Gérald Darmanin a ravivé ce week-end le clivage gauche-droite sur un sujet similaire. En déplacement à Mayotte, département dans l’océan Indien confronté à une grave crise migratoire et à une situation sociale et sécuritaire explosive, le ministre de l’Intérieur a annoncé dimanche « l’inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle ». La droite et l’extrême droite ont applaudi cette annonce réclamant même à l’exécutif d’aller plus loin en élargissant la mesure à toute la France. La gauche a pour sa part promis de s’y opposer, reprochant notamment au camp présidentiel de devancer ainsi « l’extrême droite ».

Même si elle est un peu retombée, la colère des agriculteurs n’a pas encore trouvé son épilogue. A moins de deux semaines de l’ouverture du Salon de l’agriculture (24 février-3 mars), la FNSEA ne lâche pas la pression sur l’exécutif. Le président du syndicat Arnaud Rousseau a ainsi mis en garde dimanche soir le gouvernement, envisageant une reprise des actions des agriculteurs si des efforts concrets ne sont pas réalisés d’ici là. « On n’est pas dans le bon tempo […], il faut accélérer le tempo », a averti le patron du premier syndicat agricole, interrogé sur BFMTV. Arnaud Rousseau a en outre expliqué qu’il doit être reçu par Gabriel Attal mardi après-midi mais que « depuis dix jours » et la suspension des barrages et actions des agriculteurs, il n’a « pas eu de rencontre ministérielle » ni avec le ministre de l’Agriculture ni avec le Premier ministre, et « pas de point de suivi ».

Le traditionnel Super Bowl a livré tard dans la nuit son verdict. Les Kansas City Chiefs ont remporté le match 25 à 22 après prolongation face aux San Francisco 49ers dimanche à Las Vegas. La grande finale de la NFL a offert un suspense intense, pour une victoire finale des Chiefs, la troisième en cinq ans après 2020, déjà face aux 49ers, et 2023. C’est la première fois qu’une franchise conserve son trophée depuis les New England Patriots en 2004. Le quarterback star Patrick Mahomes (28 ans) remporte ainsi son troisième titre. A son poste, seuls Tom Brady, Terry Bradshaw et Troy Aikman ont soulevé au moins trois fois le trophée Vince Lombardi. Jusqu’au bout, le suspense a été intense. Sur le terrain, les défenses ont pris le pas sur les attaques au cours d’une rencontre extrêmement serrée, poursuivie en prolongation après une égalité 19 à 19 à l’issue des quatre quart-temps réglementaires.