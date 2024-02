Le témoignage de Muriel Cousin contre Gérard Miller sur son agression

Les accusations contre Gérard Miller s’additionnent. Des dizaines de femmes pointent du doigt les pratiques du psychanalyste à leur encontre et dénoncent des actes d’agressions sexuelles. Parmi elles, Muriel Cousin. Après avoir témoigné dans Elle, l’autrice et journaliste a de nouveau pris la parole dans l’émission C l’hebdo sur France 5 ce samedi soir. Elle a raconté en détail l’agression dont elle a été victime dans le bureau de Gérard Miller, un homme en qui elle avait jusqu’ici confiance.

Prétextant vouloir faire « un papier sur l’hypnose », le psychanalyste médiatique fait un appel à cobayes. « Intéressée par toutes les thérapies qui pouvaient exister », Muriel Cousin fonce et « ne se doute pas ». D’autant que Gérard Miller, est « psychanalyste » et donc « censé soigner les âmes blessées, les âmes qui ont eu des traumatismes, il n’est pas censé en créer ».

« Gravement anorexique »

Une fois dans son bureau, la séance d’hypnose commence. Elle se souvient : « J’étais allongée par terre, il s’est mis à côté de moi. Il m’a dit "ton corps est lourd, tu sens la chaleur". A ce moment-là, il a commencé à mettre sa main sous mon pull, à me toucher les seins, puis sa main dans mon pantalon, sur mon sexe ». Dans un mouvement instinctif, Muriel Cousin est « sortie d’une sorte d’état de torpeur » et est partie. « Dans un premier temps, j’en ai parlé absolument à personne, j’étais super mal, j’étais anéantie », ajoute-t-elle.

Cette agression a laissé des traces. Muriel Cousin revient également sur ses traumatismes à cause desquels elle assure avoir « raté presque tout » dans sa vie. Elle raconte encore qu’elle est devenue « gravement anorexique », car « le tout c’est d’avoir mal autrement que le mal qu’on a en soi ».