Quand couiner comme une mouette peut vous rapporter un titre mondial

Si l’on entend les mouettes crier toute l’année sur le littoral, une journée par an, c’est encore pire que d’habitude. Et cette journée, c’est dimanche, à Dunkerque, dans le Nord, week-end de lancement des festivités du carnaval. Si ces oiseaux-là ne manqueront pas de vous casser les oreilles, ils ne risquent toutefois pas de vous lâcher une fiente sur la tête depuis le ciel. Sous un chapiteau installé en ville, ils seront des dizaines d’êtres humains à imiter l’oiseau des mers pour tenter de remporter le très convoité titre de champion du monde de cri de la mouette.

L’année dernière, c’est un jeune homme se faisant appeler Captain Moumou qui a été sacré champion. On ignore encore s’il va tenter de défendre son titre, dimanche, mais on sait en revanche qu’ils seront nombreux à s’égosiller pour lui ravir le « bouclier de Mouettus ».

« Pas question de brailler, croasser ou glousser »

Enfin s’égosiller, façon de parler, parce que le jury sera intraitable sur les prestations des candidats. « Pas question de brailler, croasser ou glousser ! Ni de pousser son jabot comme une mouette constipée », prévient l’organisation. « Plus que jamais nous attendons de mouettissimes criiiis qui viennent du fond du bec ! A l’image de nos anciens champions du monde qui seront de la fête ! », ajoute-t-elle.

Parce que, non, il n’est pas trop tard pour s’inscrire et participer aux sélections afin d’espérer figurer parmi les dix finalistes. Et si ça ne vous dit rien d’imiter maman ou papa mouette, peut-être bien que vos enfants, eux, seront tentés par l’expérience et, peut-être la gloire. En effet, pour la première fois, le championnat du monde du cri de la mouette va proposer une version « cri du grisard », le bébé mouette. Ce sera mercredi, jour des enfants et de la Saint-Valentin, lors du bal enfantin des Chevaliers. Si les sélections ont déjà eu lieu, rien ne vous empêche d’assister au spectacle.