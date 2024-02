«Si je mange, je vais en enfer » chante Joyce Jonathan dans son dernier titre sorti le 28 janvier. Après dix ans à souffrir en silence, l’autrice compositrice et interprète qui a longtemps souffert d’anorexie et de boulimie, a fait son « coming food ». « En sortant cette chanson, j’ai crié victoire parce que je me libère d’un poids. »

Dans une interview vidéo pour 20 Minutes, elle revient sur ces années douloureuses, parle du début de ses troubles alimentaires, des raisons pour lesquelles elle a plongé mais aussi de son chemin vers la guérison. Avec ce titre et ce témoignage, Joyce Jonathan souhaite donner espoir au près d’un million de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire en France. « J’aurais tellement aimé, quand j’étais malade, avoir des témoignages pour me sentir moins seule. »

La vidéo de l’interview de Joyce Jonathan est à retrouver en tête de cet article.