Du 29 février au 5 avril, il promet d’être là « tous les jours ». Mostafa Salhane ne veut absolument pas manquer une bribe du procès de l’attentat de Strasbourg, programmé pendant plus d’un mois devant la cour d’assises spéciale à Paris à compter de ce jeudi.

L’ex-chauffeur de taxi, qui avait transporté bien malgré lui le terroriste Cherif Chekatt ce soir du 11 décembre 2018, attend ce moment « depuis le début ». « Je suis suspendu à ce procès, qui va être une grosse étape à passer. Je ne pouvais rien reconstruire avant », assure le quinquagénaire (53 ans), dont la vie est « partie en fumée » après ce fameux trajet. Une course qu’il a souhaité raconter dans Quinze minutes pour sauver ma vie, publié chez Plon en janvier.

Tout y est décrit. De la montée dans son véhicule de celui qui venait de tuer 5 personnes et d’en blesser 11 à sa fuite, ingénieuse. Le natif du Maroc, arrivé en France en 1981, plonge le lecteur dans ses ressentis, ses réflexions, ses multiples tentatives pour échapper à ce face-à-face « atroce ».

« Il m’a dit mot pour mot “c’est fini pour toi ce soir”. J’ai fait la prière avant de mourir. Mon heure était arrivée mais je devais rester debout et faire le maximum pour m’en sortir. J’ai essayé de penser à tous les moyens pour m’échapper. Me cracher contre un mur, sauter, plonger dans l’eau avec la voiture… », détaille-t-il auprès de 20 Minutes. « J’ai mené une stratégie comme si je jouais aux échecs. »

Avant, donc, une fin heureuse pour lui. A quelques dizaines de mètres du commissariat où voulait aller frapper Cherif Chekatt, le chauffeur de taxi est parvenu à s’échapper en proposant de soigner le terroriste. Grâce à une manœuvre habile et un sang-froid certain.

« On m’a relégué »

« Quelqu’un d’autre, à ma place, il serait mort, c’est sûr et certain », clame Mostafa Salhane en rappelant son passé de karatéka de bon niveau et de physionomiste de boîte de nuit. « J’ai compris très vite qu’il fallait le dégager de cette place-là. J’ai sauvé ma vie et celle de policiers. »

Il les a ensuite prévenus en donnant une description précise de son preneur d’otage. « Je suis le témoin clé de l’attentat de Strasbourg », insiste l’Alsacien, qui estime depuis ne pas avoir eu une reconnaissance à la hauteur de ses gestes. « Oui, on m’a relégué. J’ai été décoré parmi les autres… J’ai été décoré de la médaille de bronze de la sécurité intérieure et d’une médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Je n’ai pas eu de légion d’honneur, pas d’ordre du mérite… C’est important pour moi : la reconnaissance est le fruit de la reconstruction. »

Le quinquagénaire l’attend donc, lui qui est passé par « un stress post-traumatique assez aigu et une grosse dépression » ces cinq dernières années. Pour aller mieux, il a écrit, dessiné et aussi fondé l’Association victimes attentats (AVA). Aujourd’hui encore, Mostafa Salhane ne se dit pas guéri. « Le terroriste (il refuse de citer son nom) ne m’a pas tué physiquement mais à petit feu. D’une autre manière. »

Pour autant, il ne dit pas avoir de regret. « Je suis même heureux que ce soit tombé sur moi. Cette mission m’a permis de sauver des gens. J’en paie le prix cher. La seule chose que je regrette, c’est la reconnaissance qui n’est toujours pas là », insiste-t-il en s’attendant à une nouvelle épreuve avec ces audiences. « Je ne sais pas si je vais flancher les jours du procès. Ça va être très dur. » Mostafa Salhane a déjà connu pire.