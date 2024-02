«Donner la main à un homme dans la rue, c’est une chose que je n’ai jamais pu faire », racontait dans Le Monde en 2022, William Phillips, témoin de cette époque où la communauté homosexuelle vivait dans la peur de l’alinéa 2 de l’article 331 du Code pénal. Cette disposition, instaurée en 1942 par le régime de Vichy réprimait les « actes impudiques ou contre nature avec un individu mineur [d’au moins 15 ans] du même sexe » d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans et d’une amende de 20.000 francs. Les mineurs hétérosexuels de plus de 15 ans, en revanche, ne risquaient rien.

Cet alinéa a plongé des générations d’homosexuels dans la clandestinité, d’autant que jusqu’en 1974, la majorité était fixée à 21 ans. « C’était un délit de fréquenter les moins de 21 ans, et donc c’était très dangereux d’être homosexuel ! appuie dans Le Monde Bernard Bousset, un entrepreneur gay né au début des années 1940. En province, on nous voyait comme des délinquants. Moi-même, dans mon esprit, j’étais presque un assassin ou un voleur. » « C’était une homophobie d’État, avec des provocations policières », complète dans Le Parisien, Michel Chomorat, qui s’est fait « rafler » dans un bar gay du 5e arrondissement au printemps 1977. Il a d’ailleurs écopé d’une amende de 500 francs, confirmée en appel.

« C’était, de mon point de vue […] révoltant »

« Leur condition, les préjugés à leur encontre, leur persécution faisaient, pour moi, partie des injustices majeures : une absurdité », expliquait au Monde en 2022 Robert Badinter, décédé ce vendredi 9 février. Et il complétait : « Infliger des peines correctionnelles aux homosexuels quand les hétérosexuels n’étaient pas poursuivis, c’était, de mon point de vue, inconcevable dans la République, et révoltant. »

Il va alors pousser François Mitterand à prendre position sur la question pendant l’entre-deux tours des présidentielles de 1981, même si le candidat socialiste est plutôt ouvert à l’abrogation du fameux alinéa. « François Mitterrand avait des amis homosexuels et trouvait, lui aussi, tout à fait honteuse cette répression spécifique », précisait d’ailleurs Robert Badinter au quotidien du soir.

Pour parvenir à ses fins, Robert Badinter privilégie la voie de la proposition parlementaire, le calendrier étant obstrué par les projets de loi économiques et sociaux (renationalisations, 5e semaine de congés payés, etc.). Mais il se chargera de défendre le texte devant l’Assemblée la veille de Noël 1981, prenant la suite de la députée et avocate Gisèle Halimi. « L’Assemblée sait bien que ce sont les sociétés où régnaient l’arbitraire, l’intolérance, le fanatisme, le racisme qui ont pratiqué la chasse à l’homosexualité », déclame-t-il lors d’un long plaidoyer face à une Assemblée déjà en partie, rentrée en circonscription.

La question de l’indemnisation

Après une intense navette parlementaire avec le Sénat, beaucoup plus conservateur, le texte est adopté en quatrième lecture par l’Assemblée le 27 juillet 1982 et promulgué le 4 août. « Cette loi de 1982 a non seulement sanctuarisé l’état de droit, mais également ouvert la possibilité de l’émancipation pour les personnes homosexuelles », résumait François Emery, chargé de plaidoyer à Act Up, auprès de La Croix, en août 2022. « La discrimination pénale qui frappait les homosexuels devait disparaître », complétait Robert Badinter, toujours auprès du Monde.

« C’est un acte majeur, la fin d’une discrimination que rien ne pouvait justifier, abonde le sénateur communiste Ian Brossat, contacté par 20 Minutes. Aujourd’hui, ça paraît fou que l’homosexualité était réprimée jusqu’aux années 1980. C’est le résultat d’un mouvement de fond, une aspiration profonde de la société. » Et la lutte continue puisque début mars, arrive à l’Assemblée une loi mémorielle adoptée au Sénat, visant à offrir réparation aux personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982. La proposition de loi du socialiste Hussein Bourgi a été approuvée le 22 novembre à la Chambre haute et a ouvert la voie à la reconnaissance de milliers de victimes d’anciennes lois discriminatoires. Mais « la droite sénatoriale a refusé l’indemnisation financière comme le prévoyait la version initiale, fulmine Ian Brossat. On n’est pas au bout du chemin. »