Les prévisions de Bison futé pour ce premier week-end de vacances scolaires

Cette année, la zone C, celle de Paris, Versailles, Créteil, Toulouse ou Montpellier, est la première à inaugurer les congés scolaires, commençant le samedi 10 février. Et qui dit premier week-end de départ, dit bouchon sur les routes. Comme à son habitude, Bison futé a établi des prévisions pour que votre trajet soit le plus serein possible.

Si la zone C ouvre le bal, ce week-end marque également le début des congés d’hiver pour la zone sud des Pays-Bas et ceux de carnaval pour le Luxembourg. Les vacanciers se dirigeront en majorité vers les stations de ski de l’ensemble de nos massifs montagneux, et pour les Franciliens, principalement en direction des Alpes du nord.

Vendredi 9 février

Cette fin de semaine connaîtra, dans les agglomérations de Montpellier, Toulouse et Paris, un trafic important sur les grands axes et des difficultés plus accentuées par rapport à un vendredi ordinaire.

Dans le sens des départs Il est conseillé aux usagers de :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14 heures, et d’éviter la période de pointe de l’après-midi (entre 16 heures et 20 heures) pour les agglomérations de Montpellier et Toulouse.

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16 heures à 18 heures,

évitez l’autoroute A72, entre Nervieux et Saint-Etienne, de 16 heures à 18 heures,

évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 18 heures à 20 heures.

Pour le samedi 10 février

évitez l’autoroute A6, entre Auxerre et Lyon, de 7 heures à 14 heures,

évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 10 heures à 16 heures,

évitez la route nationale RN85, entre Grenoble et Gap, de 9 heures à 14 heures.

Bonnes vacances !