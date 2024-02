Non, c’est non. La commune de La Roche-sur-Foron a refusé jeudi soir de céder l’un de ses terrains au département de Haute-Savoie qui projetait d’y construire un énorme vélodrome en vue des mondiaux de cyclisme de 2027. La décision a été entérinée lors du conseil municipal. Le non l’a emporté d’une courte tête. Il faut dire que le projet qualifié d'« ubuesque » par le collectif Non au Vélodrome Arena avait de quoi interroger les habitants.

« RochExpo – salle d’exposition – vient d’être rénové avec un budget de plus de 20 millions d’euros et dispose d’une salle de spectacle de 3.000 places. Aucun spectacle n’a encore rempli cette salle flambant neuve. Alors pourquoi vouloir en construire une autre de 8.000 places juste à côté ? », soulève le collectif.

« Nous passons à côté d’une salle qui manque dans notre département »

La commune de La Roche-sur-Foron, qui recense 11.600 âmes, a donc refusé d’accueillir ce projet estimé à 160 millions d’euros. Ce que déplore le conseil général de la Haute-Savoie. « Dont acte. Le conseil municipal s’est exprimé hier [jeudi] soir et nous respectons sa décision », a-t-il réagi dans un communiqué. « Nous passons à côté d’une salle de spectacle de 8.000 places qui manque dans notre département », regrette-t-il.

En outre, « le contexte des championnats du monde UCI 2027 nous donnait accès à des financements exceptionnels de l’Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes », souligne également la collectivité.

La Haute-Savoie avait remporté en septembre 2022 l’organisation des Mondiaux de cyclisme en 2027 après un vote à l’unanimité du comité directeur de l’Union cycliste internationale (UCI) face aux Pays-Bas.