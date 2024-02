Le parquet de Marseille a confié à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) une enquête concernant des faits présumés de violences d’un policier sur un manifestant opposé à une conférence de l’ancienne « Manif pour tous » organisée début février, a appris l’AFP jeudi.

« Le parquet de Marseille confirme l’ouverture d’une enquête des chefs de violences par personne dépositaire de l’autorité publique confiée à l’IGPN », a indiqué le parquet, confirmant une information initiale du quotidien régional La Marseillaise.

Le 1er février, une manifestation était organisée à Marseille par plusieurs collectifs LGBT et de gauche pour s’opposer à une conférence prévue le soir même de Ludovine de La Rochère, cofondatrice de la Manif pour tous, collectif qui s’était opposé à partir de 2012 à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, intitulée « Le wokisme et ses dangers pour la famille ».

Bombe au poivre

Regroupés devant le bâtiment qui accueillait la conférence, « les manifestants jetaient pacifiquement des confettis sur les participants qui y entraient », selon maître Clémence Lachkar, avocate du plaignant.

La tension serait montée d’un cran et un élu local présent à la contre-manifestation a « reçu un coup dans le dos ».

Pensant que l’auteur du coup était « un nervi d’extrême droite » car il « avait lancé des insultes homophobes aux manifestants et énoncé des menaces physiques » à leur encontre, le plaignant, qui faisait partie du service d’ordre de la manifestation, a défendu l’élu en aspergeant cette personne avec une bombe au poivre.

Policier en civil

Or, il s’agissait a priori d’un policier en civil, « qui ne portait pas d’insigne et qui à aucun moment n’a voulu déclarer son identité », selon l’avocate. Celui-ci aurait ensuite asséné un violent coup de poing au niveau de l’œil du client de Me Lachkar.

Après plusieurs consultations de médecins, le plaignant, qui s’est vu prescrire une Incapacité totale de travail (ITT) de 10 jours, a son plancher orbital fracturé. « Il s’est mouché le lendemain et son œil est sorti de son orbite », son nerf optique a été touché et il risque de perdre la vue, a déclaré son avocate.

En conséquence, il a déposé plainte mercredi contre le fonctionnaire de police auprès du parquet de Marseille.