Ce que l’on sait des hippopotames de Pablo Escobar qui sèment l’inquiétude

Une cour d’école envahie, des pêcheurs attaqués, des mammifères devenus « imprévisibles et agressifs »… A l’image de CBS ou du quotidien espagnole Diario de Sevilla, la presse étrangère se fait écho de l’inquiétude grandissante de la population colombienne à l’égard des « hippopotames de Pablo Escobar ». 20 Minutes fait le point.

Pourquoi les appelle-t-on les « hippopotames d’Escobar » ?

Célèbre baron de la drogue colombien, tué par la police en décembre 1993 à Medellín, Pablo Escobar avait, à la fin des années 1980, agrémenté d’un zoo sa fantasque hacienda située à une centaine de kilomètres de la capitale de la province montagneuse d’Antioquia, au nord de la Colombie. Seulement, la poignée d’hippopotames, au moment de sa mort, est devenue une population incontrôlée. Livrés à eux-mêmes, ces herbivores de près de deux tonnes se sont reproduits de façon incontrôlée dans une région sillonnée de rivières, marécages et marais et propice à leur habitat. Ils sont près de 200 spécimens et forment aujourd’hui le plus grand troupeau d’hippopotames hors du continent africain.

Pourquoi les Colombiens prennent-ils peur de ces hippopotames ?

Les experts disent redouter la survenue d’accidents graves. Des pêcheurs ont été attaqués sur le fleuve local où ils prolifèrent, la Magdalena, et des hippopotames ont fait une intrusion dans une cour d’école près de la ville de Doradal. Les biologistes avertissent du fait qu’ils provoquent le déplacement de la faune locale, notamment du lamantin, une espèce menacée. Les éleveurs de bétail dénoncent quant à eux les dommages causés par leurs divagations nocturnes. En avril, un hippopotame a été mortellement percuté par un camion. Selon des chercheurs de l’Université nationale, le millier de spécimens pourrait être atteint d’ici à 2035, si cette population n’est pas contrôlée.

Quelles sont les solutions envisagées ?

Une partie des 166 « hippopotames d’Escobar » vont être euthanasiés, stérilisés et déplacés. C’est ce qu’a annoncé, début novembre dernier, la ministre colombienne de l’Environnement, Susana Muhamad. Première étape de ce « plan de gestion », la phase de stérilisation » d’une vingtaine de mâles d’ici à la fin de l’année. « Une partie » sera euthanasiée, a-t-elle ajouté sans cependant délivrer alors de chiffre précis ni quand le processus d’élimination pourrait débuter.

Avec la stérilisation et le transfert d’individus vers d’autres pays, la mort assistée des mammifères qui prolifèrent dans un fleuve local, la Magdalena, sera l’une des trois mesures prises par les autorités pour éviter les dommages causés par cette espèce envahissante. Et des spécimens seront envoyés au Mexique, en Inde et aux Philippines, des pays disposés à les accueillir.