Nage-t-on en plein « Wokistan » ? Le « wokisme », devenu un terme parapluie pour dénigrer les idées progressistes, se retrouve analysé sous toutes les coutures dans les médias. Un mot si populaire et si polémique qu’il en devient difficile à analyser avec distance. C’est dans cet objectif que Marie-Lou Dulac, fondatrice de DIRE & Dire, une agence de conseil en diversité et inclusion, publie ce jeudi 15 février un ouvrage entièrement dédié à cette problématique, en s’appuyant sur des exemples issus de la culture.

A quelques jours de la sortie de ce livre intitulé Diversité et Représentation, Décrypter la « pensée woke » dans la pop culture, 20 Minutes lui a demandé de répondre à cinq questions sur les dessins animés et le « wokisme ». Entre Petite sirène noire, Blanche-Neige sans nains et « wokisme » originel de Mulan, Marie-Lou Dulac nous dit tout.

Marie-Lou Dulac, autrice de "Diversité et Représentation, Décrypter la « pensée woke » dans la pop culture" et fondatrice de l'agence de conseil en diversité et inclusion DIRE & Dire. - Justine Cannarella

La Petite sirène peut-elle être noire ?

La polémique sur la couleur de la peau de l’actrice Halle Bailey a commencé dès que Disney a annoncé que l’actrice principale du live action de La Petite sirène [sorti en 2023] serait racisée. La violence a atteint son paroxysme lors de la diffusion de la bande-annonce, assaillie d’insultes racistes au point que les commentaires ont dû être désactivés. Sur X, un internaute a même blanchi sa peau afin qu’elle ressemble davantage à la petite sirène du dessin animé de 1989. Certaines personnes ont utilisé des arguments pseudoscientifiques, affirmant qu’une sirène qui vit au fond des océans ne pouvait pas être noire puisque les rayons du soleil ne l’atteignent pas. Ça a pris de telles proportions que des biologistes marins sont intervenus pour dire qu’il existait des poissons noirs dans les profondeurs.

On a aussi beaucoup reproché à Disney de ne pas se conformer au conte d’origine. Mais l’interprétation d’Arielle est déjà très différente du conte d’Hans Christian Andersen, où la petite sirène n’est pas aimée en retour et se transforme en écume ! En réalité, les sirènes sont présentes dans de nombreux folklores du monde, on retrouve des sirènes mi-femme mi-poisson dans la mythologie japonaise, mais aussi en Afrique de l’Ouest avec la divinité Mami Wata.

Disney vole-t-il vraiment son identité à Blanche-Neige avec son remake prévu pour 2025 ?

Comme pour La Petite sirène, c’est un remake. Or, les remakes déçoivent toujours les gens qui sont dans la nostalgie de revoir ce qui les a marqués enfants. Dans le dessin animé de 1937, Blanche-Neige n’a aucune agentivité : elle attend son prince, elle chante « un jour, mon prince viendra », elle est exposée dans un cercueil de verre, donc objectivée, et elle reçoit à la fin du film un baiser d’un prince qui ne la connaît absolument pas et l’aime uniquement pour sa beauté. Tous ces éléments ne correspondent plus aux valeurs de notre époque. Encore une fois, Disney avait déjà pris beaucoup de liberté avec le conte des frères Grimm dès 1937. Dans le conte, Blanche-Neige se réveille parce que le morceau de pomme coincé dans sa gorge est délogé. Le baiser du prince était donc déjà une invention de l’entreprise américaine.

On reproche aussi à Disney de remplacer les nains par des créatures magiques. Mais, ici encore, il existe d’autres versions du conte que celle des frères Grimm où les nains sont en fait des dragons, des génies ou encore des ogres. Le conte pourrait aussi être inspiré d’une histoire vraie de meurtre qui s’est déroulée au XVIe siècle dans une région où des enfants travaillaient à la mine et étaient surnommés “les nains” par les habitants du coin.

Un personnage de dessin animé peut-il être gay ?

C’est encore compliqué. De nombreuses personnes espéraient qu’Elsa ferait un coming out lesbien dans La Reine des neiges 2 [sorti en 2019]. Étant donné qu’il s’agit de l’un des plus gros succès de la firme, l’enjeu financier a probablement compté. Mais de manière générale, les représentations LGBT+ restent très timides dans les films de Disney : on a un baiser dans Buzz l’éclair [2022], qui a été supprimé puis remis, et c’est à peu près tout. En interne, le sujet provoque des tensions. Le PDG a initialement refusé de condamner la loi « Don’t say gay » en Floride en 2022, mais les employés ont fait pression jusqu’à ce que Disney fasse une déclaration stipulant qu’elle ne soutenait pas cette loi.

Apparemment sur Alerte Rouge [2024], un film d’animation où une adolescente se transforme en énorme panda roux, il y a aussi eu des tensions entre Pixar, dont les employés voulaient des personnages gays, et Disney. Pixar a déjà représenté un personnage gay, notamment dans son court-métrage Out sur le coming-out. Et il existe des studios de production encore plus inclusifs. On retrouve beaucoup de films d’animation sur Netflix qui montrent des personnages LGBT+, comme Le Prince des dragons [2018], où deux reines sont mariées et c’est présenté comme une situation tout à fait normale.

Faudrait-il boycotter « Les Aristochats » ou « La Belle et le Clochard » ?

Ces productions, qui datent de 1970 et de 1955, comportent des représentations racistes qui n’étaient pas plus acceptables à l’époque mais tout de même acceptées. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Ils ont vieilli et représentent la mentalité d’une autre époque. Toutefois, il me semble stérile de pousser à les boycotter. On peut simplement informer les spectateurs, en l’occurrence les enfants, et leur expliquer pourquoi certains passages posent problème. Et surtout, leur faire aussi découvrir d’autres contenus : c’est la variété qui leur permettra d’exercer leur esprit critique.

Le dessin animé « Mulan », sorti en 1998, n’était-il pas déjà « woke » ?

S’il sortait aujourd’hui, Mulan serait accusé d’être woke. Toute tentative de montrer l’émancipation d’une femme, encore plus racisée, est marquée aujourd’hui de soupçons de wokisme. Mais alors que le dessin animé montrait un personnage féminin qui s’émancipe, se transforme et s’améliore, dans le live action [sorti en 2020], Mulan est parfaite dès le début. Personne ne peut s’identifier à une figure de perfection pareille. Il existe des millions de films mauvais avec des héros blancs bodybuildés et lisses mais quand il s’agit d’une femme, encore plus racisée, on va dire que le film est mauvais à cause de ce choix. C’est comme si représenter une femme noire était politique quand représenter un homme blanc était neutre et apolitique, alors que c’est un choix qui peut être tout aussi politique. C’est ce qui est très dérangeant avec ces accusations de wokisme.