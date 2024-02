Le « vishing », l’arnaque qui trompe même les gendarmes

Des papiers sur les nouvelles arnaques, on pourrait en faire tous les jours. Qui n’a jamais été ébranlé par une fausse convocation judiciaire dans un dossier de pédophilie ? Qui n’a jamais rêvé en lisant l’e-mail d’un vieillard mourant faisant de vous le légataire d’une fortune ? Qui n’a jamais sauté de joie en découvrant le trop-perçu que le Trésor public promet de vous rembourser ? Autant d’approches de brouteurs plus ou moins réussies et plus ou moins efficaces qui ont en commun d’atterrir dans votre messagerie Internet. Avec le « vishing », c’est directement par téléphone que des escrocs persuasifs et bien renseignés vont essayer de vous mettre à poil. Explications.

Pour les arnaques au « vishing », tout se passe donc par téléphone. Le postulat de base pour l’escroc étant de se faire passer pour votre conseiller bancaire afin de vous soutirer les informations qui lui manquent et piller votre argent. Selon la plateforme Cybermalveillance, en six mois, pas moins de 1.500 personnes ont été victimes de cette arnaque. Ça a bien failli être le cas d’une gendarme du Nord, lequel a décidé d’alerter sur cette nouvelle tendance : « Vous recevez l’appel d’un gentil conseiller bancaire du service anti-fraudes et croyez-moi, ça arrive à tout le monde ! Je sais de quoi je parle si vous voyez ce que je veux dire », explique-t-il sur Facebook.

Informations privées et vrai numéro de votre banque

« Ce conseiller, qui s’appelle Aurélien par exemple, a des informations sur votre identité et même le numéro de votre carte bancaire. Il est très crédible et persuasif ! Rien ne vous permet de douter », poursuit le gendarme. Le scénario est toujours le même confirme le site gouvernemental Cybermalveillance, détaillant point par point ce qui est arrivé au gendarme : « Les escrocs achètent d’abord les coordonnées des victimes sur le darknet, puis les appellent en se faisant passer pour un conseiller bancaire ou un autre professionnel de confiance. Ils utilisent des informations sur leur victime pour la mettre en confiance, comme des détails sur ses comptes bancaires ou sur d’autres aspects de sa vie privée. »

La petite astuce qui peut finir de convaincre les plus paranoïaques, c’est que les brouteurs parviennent à vous appeler avec le numéro de votre banque. Et la technique pour le faire est bien plus simple que pirater la ligne téléphonique. En fait, les brouteurs n’appellent pas directement avec un téléphone, mais le plus souvent en VoIP via un logiciel qui leur permet d’usurper n’importe quel numéro de téléphone. Simples d’utilisation, ces logiciels se déclinent même en applications pour smartphones, distribuées sous couvert de faire des farces à vos amis.

« C’est là qu’il faut percuter »

Jusque-là, tout le monde tombe dans le panneau, y compris le gendarme. Ensuite, le faux conseiller vous vend une histoire de transactions frauduleuses : « Je constate que des opérations suspectes provenant de la Roumanie ont été repérées sur votre compte. Mais heureusement, elles ont été bloquées », a baratiné le faux conseiller du gendarme. L’escroc demande ensuite un tas de renseignements prétextant des vérifications : identifiants, mots de passe, numéros de comptes… « C’est là qu’il faut percuter », insiste le gendarme, rappelant que votre (vrai) conseiller bancaire ne vous demandera jamais de telles informations. L’escroc peut aussi vous demander de confirmer ou bloquer de soi-disant opérations sur votre compte en lui communiquant des codes reçus par SMS ou en confirmant des actions sur l’appli de votre banque, précise le site Cybermalveillance.

En fait, tout cela sert à l’escroc à vous plumer. Si vous rechignez, il vous met la pression : « Votre interlocuteur insistera, fera du blabla et tentera de vous faire craquer en vous mettant mal à l’aise et en vous pressant », assure le gendarme. Le meilleur réflexe selon lui, c’est d’envoyer paître le brouteur et de contacter vous-même votre conseiller. Dans tous les cas, il faudra sans doute faire opposition sur votre carte bancaire « puisque rappelez-vous que l’arnaqueur a son numéro », insiste le gendarme.