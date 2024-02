Depuis vendredi, 20 Minutes se consacre au plaisir sous toutes ses formes. Oui, on parle de sexualité, mais aussi de plaisirs gustatifs, olfactifs ou sportifs.

Vous avez dû lire ce dimanche matin notre article sur le mystère des plaisirs coupables, et si ce n’est pas déjà fait, rattrapez votre retard. Pour le réaliser, on a interrogé nos proches, nos collègues et vous, lecteurs et lectrices de 20 Minutes, pour connaître vos petits trucs plus ou moins avouables. Voici une liste de 39 de nos plaisirs coupables :

« Me mettre des trucs dans les oreilles, c’est une passion. Impossible d’être dans une salle de bains sans me passer un coup de coton-tige. Je gratte parfois jusqu’au sang et ça me procure une joie immense » « Passer une matinée de télétravail avec son ordi sous la couette » « Rester dans les toilettes plus longtemps que de raison pour éviter d’avoir à gérer des trucs relous (habillement des enfants, gérer une dispute…) » « Ralentir le pas quand je traverse et que je vois que la personne s’est arrêtée à contrecœur » « Prétexter d’aller ranger le garage pour aller manger quelques gâteaux secs » « Les « soirées rebonds » sur Wikipédia : tu te demandes si la tomate c’est un fruit et tu te retrouves sur la page d’un ekranoplan soviétique en moins de 45 minutes » « Un peu de vitesse sur l’autoroute en écoutant du bon son » « Le porno, même si je sais que le mode de production n’est pas toujours éthique » « Sentir les chaussures d’amies » « Balancer des œufs pourris aux voisins » « Mettre de l’ananas sur une pizza » « Passer mon week-end entier sur mon canapé, du vendredi soir au dimanche soir (après je rejoins mon lit, faut pas déconner) » « Sentir le papier » « Écouter de la musique contre le gouvernement pendant que je travaille alors que je suis agent public » « Manger le pot de pâte à tartiner à la cuillère » « Annuler les plans prévus pour rester seule à manger quelque chose de gras devant les jeux vidéo » « Mater les bateaux de croisière alors que je flippe quand je pense à l’état de la planète, pourquoi je continue à vouer un culte à ces géants des mers ? » « Regarder toutes les merdes qui passent, à la télé ou sur Netflix » « Éclater mes boutons » « Sentir l’odeur des cigarettes des gens qui fument » « Sentir mes pets » « Regarder mon homme sans vêtements » « Manger le gras du jambon ou d’un steak dans l’assiette de mes filles » « Me réchauffer au sèche-cheveux quand j’ai froid. A la sortie de la douche mais pas que : le matin devant mon bureau [en télétravail évidemment] ou le soir afin de réchauffer le lit ! Ma femme se moquait de moi au début, maintenant elle adore » « Partir en vacances avec mes trois oreillers » « Mâchouiller des compresses » « Ecouter les voisins baiser » « Espionner les passants à travers la fenêtre » « Faire ma commère avec mes copines » « Tester secrètement les gels douches de mes potes quand je passe la nuit chez eux » « Manger le jaune d’œuf de mes petits-neveux, leur truc préféré, pour les entendre hurler » « Après la vaisselle, ne jamais laver l’évier car ça va rendre fou mon mec, ça me fait jubiler » « Quand je monte dans l’ascenseur et qu’une personne arrive au loin dans le hall, j’appuie vite sur le bouton en faisant mine de ne pas l’avoir vue » « Renifler mon chat » « Me curer le nez et jeter mes crottes de nez n’importe où » « Un sandwich chèvre-fromage râpé-mayonnaise » « Laisser des commentaires acerbes ou sarcastiques sur les réseaux sociaux » « En télétravail, jouer à Zelda « La mimolette extra-vieille, vraiment vieille, surtout la croûte, je la bouffe en étalant du beurre salé dessus, sans pain »

Et parce que certains ou certaines d’entre vous sont déjà en train de râler en disant : « Nan mais une liste de 39 plaisirs coupables, c’est nul ! 20 Minutes pouvait pas en trouver un autre pour faire 40 ? », on vous laisse lire notre dernier plaisir coupable.

39 Bis. « Faire une liste qui ne se termine pas par un chiffre rond »