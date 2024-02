Ce vendredi, en amont de la Saint-Valentin, 20 Minutes se consacre au plaisir sous toutes ses formes. Oui, on parlera de sexualité mais aussi de plaisirs gustatifs, olfactifs ou sportifs.

Une communauté XXL. Amandine Pellissard, révélée par le docu-réalité de TF1 « Familles nombreuses, la vie en XXL » en 2020, est suivie par 382.000 followers sur Instagram. Depuis l’année dernière, la pétillante blonde et son mari Alexandre proposent des contenus de charme. Ainsi, le couple filme ses ébats et propose des vidéos sur-mesure et du contenu hebdomadaire à tous leurs abonnés sur les plateformes Mym et Swim.

Amadine Pellissard s’est confiée à 20 Minutes sur le plaisir que peut provoquer de filmer ses relations sexuelles et comment ça a ressoudé son couple.

Quel a été le déclic pour vous lancer dans les contenus de charme ?

L’année dernière, avec Alexandre, on traversait une petite crise. Comme tout le monde, on a des hauts et des bas dans notre vie de couple et je n’étais plus du tout épanouie avec mes placements de produits. Depuis quelque temps, on recevait énormément de demandes sur Instagram. Au sein de notre couple, on a toujours eu une sexualité débridée. On n’est ni libertins, ni échangistes, mais on n’a jamais eu de pudeur à s’exhiber ou à avoir des rapports, même en public. Je peux paraître vulgaire, gênante, mais je connais mes valeurs et je sais quelle femme et quelle mère je suis. Et avant d’être une mère, je suis une femme. Alors on a décidé de se lancer, sans savoir si ça allait marcher. Finalement, tourner des vidéos ensemble nous a ressoudé. Ça a renforcé notre confiance mutuelle. Parce que tout ça, on le fait, on l’élabore, on le pense, on le produit ensemble. C’est vraiment notre truc à nous, notre osmose, notre symbiose.

En quoi filmer ses ébats procure-t-il du plaisir ?

Je sais que je suis plus amoureuse de mon mari que jamais et que j’ai encore plus envie de lui qu’avant, alors que ça fait quatorze ans qu’on est ensemble et qu’on a eu neuf enfants. C’est excitant de savoir que les gens nous demandent, puisqu’on fait des vidéos sur mesure. A chaque fois, ce sont de nouvelles idées, de nouveaux scénarios qui émergent. Ça nous fait plaisir en fait de savoir que d’autres personnes prennent du plaisir en nous regardant. Pourtant on n’est pas Brad Pitt ni Angelita Jolie, on est un couple normal. C’est justement ce côté vrai, sincère, amoureux qu’on ne retrouvera pas dans un film porno d’une production professionnelle. On donne du bonheur aux gens. Quand je tourne avec mon mari, on est seuls au monde, on met un téléphone sur un trépied et je sais que lui comme moi prenons réellement du plaisir. Nous ne sommes ni dans la comédie, ni dans la simulation. On est un couple qui s’aime, qui prend et qui donne du plaisir. Partager son intimité, la monétiser, certes, mais apporter du bonheur aux gens, voilà ce qui nous épanouit. C’est important de se faire plaisir dans la vie, elle est déjà bien assez courte. Pour l’instant ça nous plaît alors on le fait, vous dire que ça va durer encore deux ou vingt ans, ça, je n’en sais rien.

Pensez -vous que cette pratique pourrait s’étendre aux autres couples ?

C’est assez fou, parce que beaucoup de couples étaient tentés et n’osaient pas sauter le pas. Certains qui m’écrivent sur les réseaux sociaux, ayant peur du regard des autres, de leur famille, de leurs proches, de leurs amis, de leurs collègues. Tous ceux qui ont franchi le pas grâce à nous sont venus nous remercier. En fait, ils peuvent faire le choix de s’épanouir. Parce qu’on est quand même dans un pays où il y a beaucoup de divorces et le sexe c’est quand même l’édifice de base d’un couple.

Quels sont les obstacles auxquels vous avez dû faire face ?

On a perdu des contrats avec des marques parce qu’elles étaient dérangées de voir cette nouvelle voie dans laquelle on a choisi de s’épanouir. On aurait pu changer notre fusil d’épaule et laisser tomber parce que cette activité représente une source de problèmes. On a tapé du poing sur la table pour dire qu’on a le droit de ne pas cocher les cases et de ne pas être comme tout le monde. Le fait d’avoir vraiment tenu tête et d’avoir parlé dans les médias de notre détermination, ça a été mieux accepté. Notre activité ne fait pas de nous des mauvais parents ou des mauvaises personnes. Au contraire, on fait la part des choses entre notre travail et notre vie de famille. Oui, on a pris énormément de risques en se lançant là-dedans. Mais c’est sans regrets parce que je pense que c’est le meilleur choix qu’on ait fait.

Si vous aviez vingt minutes devant vous pour vous faire plaisir, qu’est-ce que vous feriez ?

Déjà, s’il était 23 heures, je pense que j’irais passer un moment avec mon mari. J’irais me faire faire un brushing, je prendrais le temps de prendre soin de moi, parce qu’on a quand même des journées très chargées. On vit à 2.000 à l’heure et puis prendre soin de soi, c’est une autre façon de se faire plaisir. Que ce soit de l’alimentation, du sexe, des activités, des hobbies, il n’y a qu’une seule hormone du plaisir, la dopamine. Le cerveau réagit de la même façon et libère la même chose dans le corps. A ceux qui sont gênés de parler de sexe, je leur réponds qu’on est en 2024, il serait temps que les mentalités évoluent un peu.