L’eau monte à nouveau inexorablement dans le Pas-de-Calais

La pluie n’a quasiment pas cessé de tomber depuis mercredi dans le Pas-de-Calais, et les précipitations attendues, ce jeudi, n’augurent rien de bon. Un cours d’eau, la Canche, est déjà en vigilance orange crue alors que les autres rivières du département sont, pour l’instant, en jaune. Si des débordements sont attendus localement, reste à savoir quelle en sera l’ampleur. De nouvelles galères s’annoncent pour les habitants, lesquels pourront interpeller directement le premier ministre, Gabriel Attal, attendu à 13h30 sur le front des inondations de janvier.

Selon Météo-France, il devrait pleuvoir toute la journée de ce jeudi et encore vendredi avec plus ou moins d’intensité. Un épisode qui n’a rien d’extraordinaire pour la saison, mais qui est préoccupant en raison des cumuls importants sur la durée survenant sur des sols saturés. Et si la vigilance « pluie-inondation » a été abaissée au niveau jaune, ce sont les risques de crues qui sont désormais à surveiller.

Pas d’inondation en cours mais des débordements à prévoir

Ainsi, Vigicrues a placé la Canche en Orange. « Les pluies prévues jeudi et dans la nuit de jeudi à vendredi engendreront une nouvelle réaction sur la Course et alimenteront la crue de la Canche en cours », prévient l’organisme. Les prévisions montrent une montée des eaux sur la plupart des stations de mesure de ce cours d’eau, notamment en amont de Montreuil où le pic doit survenir dans la journée et atteindre un niveau comparable à la crue de novembre dernier.

D’ailleurs, ce jeudi, la Canche est sortie de son lit par endroits. Vigicrues confirme un « risque de crue importante » mais estime toutefois que l’intensité sera moindre « que celles de novembre 2023 et janvier 2024 ».

La Lys, la Liane, la Hem, la Lawe et l’Aa sont quant à elles en vigilance jaune. Pour l’Aa, près de Saint-Omer, un territoire particulièrement touché par les dernières inondations, un pic a été atteint mercredi sans toutefois provoquer de débordement. Vigicrues estime néanmoins que les précipitations à venir pourraient engendrer « des débordements localisés ». Si les autres cours d’eau ont eux aussi « réagi » aux précipitations, aucun n’a encore débordé. Au même titre que pour l’Aa, Vigicrues n’exclut pas là encore des débordements localisés.