Le manque de neige pousse la clientèle vers les stations plus au Sud

Le manque de neige en montagne pousserait la clientèle à fréquenter les stations d’altitude plus au Sud, au détriment de celles situées plus bas. Celles-ci observent alors une baisse de fréquentation importante à l’approche des vacances d’hiver.

Alors que la Cour des comptes vient de rendre un rapport sévère sur le modèle économique du ski français, jugé fragile dans la perspective du changement climatique, de nombreuses stations de moyenne altitude souffrent du fort redoux que connaît le pays avec des températures parfois records en montagne.

Tandis que les vacances d’hiver, cruciales pour les stations, démarrent samedi, nombre d’entre elles ont dû fermer une partie de leurs pistes et remontées mécaniques faute de neige, voire sont à l’arrêt dans l’attente des flocons.

Certaines stations optent pour de la neige artificielle

L’enneigement est en revanche « très excédentaire sur les Alpes au-delà de 2.400 m mais nettement moins bien fourni à plus basses altitudes ». Des précipitations sont attendues en fin de semaine des Alpes aux Pyrénées, mais pourraient, à nouveau, commencer par de la pluie en basse altitude.

Le département de la Drôme, qui compte six petites stations de moyenne montagne entre Vercors et Dévoluy, a pris le parti de se passer de neige artificielle, « trop risquée dans nos secteurs », et a recours à des « astuces » pour gérer son or blanc, explique à l’AFP Christian Morin, président de l’Epic qui les gère.

Des « pièges » de bois permettent d’amasser la neige au moment où elle tombe et elle est ensuite stockée au frais dans des zones boisées en attendant d’être utilisée pour colmater les trous dans les pistes si besoin. « On a pu déplacer deux fois ce qu’on aurait pu produire en neige de culture. C’est un bon compromis pour nos stations », estime-t-il.